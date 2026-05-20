Cambiar la ropa de cama cada quince días o una vez al mes puede parecer suficiente, pero no siempre alcanza. La recomendación más habitual de especialistas en sueño e higiene es lavar las sábanas aproximadamente una vez por semana . Durante la noche, el cuerpo transpira, libera células muertas, aceites naturales y restos de productos.

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Todo eso queda en contacto directo con la tela durante varias horas.

Sleep Foundation recomienda lavar las sábanas una vez por semana para la mayoría de las personas. Si la cama no se usa todos los días, ese plazo podría estirarse a dos semanas.

Cleveland Clinic también señala que cambiar la ropa de cama cada una o dos semanas puede ser una referencia general, aunque recomienda hacerlo con más frecuencia en ciertos casos.

La ropa de cama no debe cambiarse cada quince días o cada mes mirá cuál es el tiempo ideal

Por eso, el número más seguro para una rutina común es cada 7 días, especialmente si se duerme todas las noches en la misma cama.

Cuándo conviene lavarlas más seguido

Hay situaciones en las que una semana puede ser demasiado tiempo. Si la persona transpira mucho, duerme con mascotas, tiene alergias, acné, piel sensible o estuvo enferma, conviene cambiar las sábanas antes.

También se recomienda mayor frecuencia en verano, cuando aumenta la sudoración y la humedad en la cama.

Las fundas de almohada merecen atención especial, porque están en contacto directo con la cara, el pelo y productos como cremas, aceites o protector solar.

Qué se acumula en la ropa de cama

Sudor y humedad corporal.

y humedad corporal. Células muertas de la piel.

de la piel. Aceites corporales y restos de cosméticos.

y restos de cosméticos. Polvo y ácaros , que pueden empeorar alergias.

, que pueden empeorar alergias. Bacterias y olores si pasa demasiado tiempo sin lavado.

El problema no siempre se ve. Una sábana puede parecer limpia, pero acumular residuos invisibles que afectan la sensación de descanso y la higiene.

Cómo lavar mejor sin arruinar las telas

Lo ideal es revisar siempre la etiqueta. En general, conviene usar agua tibia o caliente si la tela lo permite, detergente suave y un buen secado antes de volver a guardar.

Si hay piel sensible, es mejor evitar perfumes fuertes o suavizantes muy intensos. Un enjuague extra puede ayudar a retirar restos de producto.