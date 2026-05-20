20 de mayo de 2026 - 12:20

Cubitos de hielo en el inodoro una vez por semana: por qué este sencillo truco está conquistando los hogares

No reemplaza la limpieza profunda, pero puede ayudar como mantenimiento semanal para aflojar suciedad superficial y mejorar el arrastre.

Cubitos de hielo en el inodoro una vez por semana por qué este sencillo truco está conquistando los hogares
Por Andrés Aguilera

El truco de poner cubitos de hielo en el inodoro una vez por semana empezó a circular como una forma simple de reforzar la limpieza del baño. Aunque parezca extraño, la idea tiene una explicación práctica: el hielo puede generar fricción suave y favorecer el arrastre de residuos leves.

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La clave es no exagerar sus efectos. No desinfecta por sí solo, no elimina sarro acumulado durante meses y no reemplaza el uso de productos adecuados. Funciona, sobre todo, como complemento.

Por qué el hielo puede ayudar en la limpieza

Al caer dentro del inodoro, los cubitos se desplazan sobre la loza y pueden ayudar a desprender parte de la suciedad superficial adherida a las paredes internas.

Además, al derretirse lentamente, generan un enjuague más prolongado antes de tirar la cadena. Eso puede favorecer una limpieza más pareja en zonas donde suelen quedar restos.

Cubitos de hielo en el inodoro una vez por semana por qué este sencillo truco está conquistando los hogares

El efecto es leve, pero útil si se incorpora dentro de una rutina semanal y no como solución de emergencia para manchas difíciles.

Cómo hacer el truco paso a paso

  • Colocá 1 o 2 tazas de cubitos de hielo dentro del inodoro.
  • Dejalos actuar durante algunos minutos.
  • Si querés reforzar el efecto, agregá un chorrito de vinagre blanco.
  • Pasá el cepillo por las paredes internas.
  • Tirá la cadena para arrastrar los residuos.

Conviene hacerlo cuando el baño no se usó durante un rato, por ejemplo antes de dormir o a primera hora de la mañana.

Qué beneficios puede aportar

  • Afloja suciedad leve de la superficie interna.
  • Puede reducir marcas recientes de sarro suave.
  • Mejora el arrastre al tirar la cadena.
  • No requiere productos agresivos para mantenimiento liviano.

El hielo también puede ser útil para que algunos limpiadores líquidos no se vayan tan rápido por el desagüe, ya que los cubos ayudan a retenerlos unos minutos sobre la zona.

Cuándo no alcanza este método

Si hay sarro duro, manchas amarillas antiguas, olor persistente o suciedad acumulada, el hielo no será suficiente. En esos casos hace falta una limpieza más profunda y productos específicos.

Tampoco debe mezclarse cualquier producto químico. Evitá combinaciones peligrosas, especialmente lavandina con vinagre o lavandina con amoníaco.

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