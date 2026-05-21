Odontofobia: por qué da miedo ir al dentista y qué hacer para solucionarlo

El miedo al dentista no es cosa poco común. Tan así que muchos dilatan la consulta en odontología o directamente la evitan, lo que se puede. Datos de la Oral Health Foundation, del Reino Unido, muestran que el 36% de las personas evita las consultas por miedo.

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En Brasil, estudios indican que 2 de cada 8 brasileños presentan ansiedad moderada o severa frente a la atención odontológica , mientras que hay estimaciones que apuntan a que 15% de la población sufre de ansiedad odontológica.

La odontofobia es el miedo intenso y persistente a los dentistas o a la atención dental . “Es una barrera para la salud bucal ampliamente subestimada, pero clínicamente significativa”, advierte una investigación al respecto, “Odontofobia a lo largo de la vida”, publicada en Journal of Clinical Medical y liderada por el investigador italiano Antonio Fallea.

La odontofobia es el miedo intenso y persistente a los dentistas o a la atención dental. Foto: Archivo

Un hombre fue al dentista por un dolor de muelas y terminó con una operación que lo dejó sin la mitad de su cráneo. Archivo.

Esta condición afecta a personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y es particularmente frecuente entre quienes tienen discapacidades intelectuales o del desarrollo. El trabajo advierte que la odontofobia es una condición multifactorial influenciada por factores psicológicos, sensoriales, cognitivos y socioculturales.

Los expertos advierten que, de no abordarse, puede tener un severo impacto en la salud bucal, conductas de evitación y mayores desigualdades en salud.

Por qué surge el temor al dentista

“En individuos neurotípicos, la odontofobia suele surgir como una respuesta aprendida a experiencias dentales traumáticas previas o a la anticipación del dolor basada en la observación o la sugestión”, explican.

En ese sentido, mencionan el impacto de las narrativas culturales, las anécdotas familiares y las representaciones exageradas o negativas de la odontología en los medios de comunicación.

“La presentación clínica puede variar desde una leve incomodidad anticipatoria hasta intensos ataques de ansiedad que dificultan la capacidad del paciente para someterse incluso a procedimientos dentales básicos”, describen.

Aunque el dolor es el factor más recordado, otros elementos también contribuyen al estrés durante la consulta, como el sonido de los equipos, la iluminación intensa y la sensación de falta de control, señala un informe de EMS (Electro Medical Systems) una empresa suiza líder en tecnologías médicas.

Como consecuencia, las personas afectadas suelen perder citas con el odontólogo e incumplir el seguimiento o tratamiento. Esto lleva al deterioro progresivo de la salud bucal. Los investigadores advierten que, sin tratamiento, la odontofobia puede volverse crónica, afectando tanto la salud mental como la física

La información como recurso para perder el miedo al dentista

Ante esto, hay diversas alternativas que permiten reducir ese malestar con la especialidad, porque inevitablemente, en algún momento habrá que acudir al dentista.

El informe de EMS menciona que la implementación de estrategias simples de comunicación han ido ganando espacio en los consultorios y han permitido reducir el impacto.

“El desconocimiento genera mucha ansiedad. Cuando el profesional explica cada etapa del tratamiento y mantiene al paciente informado, el nivel de tensión disminuye significativamente”, explica la cirujana dentista Luciana Sargologos, especialista en Odontología Restauradora Estética de EMS.

Odontología menos invasiva y más confortable

En los últimos años, la odontología ha incorporado tecnologías que transforman la experiencia del paciente, haciendo que los procedimientos sean más predecibles y menos incómodos.

Entre los avances se encuentra el llamado Guided Biofilm Therapy (GBT), un protocolo que sustituye métodos tradicionales más agresivos por un enfoque centrado en la eliminación del biofilm de manera controlada.

Odontología en tiempo de Covid-19 La odontofobia es el miedo intenso y persistente a los dentistas o a la atención dental.

“El uso de agua tibia y partículas más finas permite una limpieza eficaz, pero mucho más delicada. Esto reduce la sensibilidad y cambia completamente la percepción del paciente durante el procedimiento”, explica la experta.

Otras innovaciones también contribuyen a este cambio:

Anestesia electrónica: controla la velocidad de aplicación, reduciendo el dolor asociado a la inyección

Escáner intraoral: sustituye los moldes tradicionales, evitando incomodidad y náuseas

Equipos más silenciosos: disminuyen los estímulos que generan ansiedad

Evitar ir al dentista con dolor

De todas formas, subrayan que la prevención sigue siendo el principal factor de cambio. A pesar de los avances tecnológicos, los especialistas destacan que el seguimiento regular sigue siendo el principal aliado para reducir el miedo y evitar procedimientos más complejos.

“Cuando el paciente acude al dentista solo en situaciones de dolor, aumenta la probabilidad de necesitar intervenciones más invasivas, lo que refuerza el ciclo del miedo”, afirmó Sargologos.

La adopción de consultas preventivas permite diagnósticos más tempranos y tratamientos más simples, rápidos y menos incómodos.

Cómo reducir la ansiedad antes de la consulta con el dentista

Los especialistas recomiendan algunas medidas simples para quienes sienten incomodidad: