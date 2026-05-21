El derrumbe previsional en Aconcagua Radio: jubilados que vuelven a trabajar

Hay una imagen que los datos están construyendo con insistencia: la de un adulto mayor que vuelve a buscar trabajo. No porque quiera, sino porque no le alcanza. Esa imagen, que muchos perciben en su entorno cotidiano, tiene ahora respaldo estadístico en el último informe del Instituto Argentina Grande, titulado El nuevo rostro de la precariedad: jubilados impulsan el récord de actividad mientras el desempleo encubierto duplica la cifra oficial.

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El estudio, elaborado a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2025, fue presentado esta semana por Violeta Carrera Pereyra, investigadora del instituto y una de sus autoras.

"Lo que venimos viendo hace más de un año es que sube, desproporcionalmente en relación al resto de los grupos etarios, la tasa de actividad entre las personas de 66 años o más", explicó Carrera Pereyra. La tasa de actividad mide a quienes participan del mercado laboral, ya sea porque trabajan o porque están buscando empleo activamente. En ese segmento, el aumento no fue marginal: en apenas dos años —comparando el cuarto trimestre de 2025 con el mismo período de 2023— la cantidad de adultos mayores económicamente activos creció un 16%.

Pero el dato más alarmante no es cuántos volvieron, sino en qué condiciones lo hicieron. En el mismo período, la cantidad de trabajadores informales de 66 años o más —cuentapropistas o asalariados sin registro— se disparó un 35%. "Las personas que se están incorporando al mercado laboral son mayores y están volviendo a la actividad para trabajar en puestos de pésima calidad", señaló la investigadora. "Eso habla de los motivos por los cuales están volviendo."

Esos motivos tienen nombre propio: la jubilación mínima con bono se ubica hoy más de un 10% por debajo de su valor real de 2023. Y no se trata de un problema que afecta a una minoría: siete de cada diez jubilados cobran el haber mínimo.

El desempleo que las estadísticas no ven

El informe también cuestiona la forma en que se mide el desempleo en Argentina. Por convención internacional, el INDEC —como otros organismos de la región— considera desempleada a una persona solo si no trabajó ni una hora remunerada durante la semana previa a la encuesta. En la economía actual, ese umbral es casi imposible de alcanzar.

"Hay un montón de formas de rebuscárselas para trabajar al menos una hora y hacerse de algún ingreso", explicó Carrera Pereyra. Salir unas horas a manejar para una plataforma, pedalear con una mochila de delivery, cortar el pasto del vecino, cuidar un chico en el mismo edificio. Trabajos fragmentados, de pocas horas, que funcionan como válvula de escape y que, técnicamente, sacan a una persona de la categoría de desempleado.

Por eso, la caída sostenida del empleo registrado no se traduce en un aumento proporcional del desempleo oficial. Lo que crece, en cambio, es lo que el instituto llama desempleo ampliado: personas que trabajan algunas horas, que están subocupadas, que sobreviven en los márgenes del mercado laboral sin que ningún indicador tradicional las cuente como un problema.

La foto que describe el informe, tomada en el último trimestre de 2025, muestra una Argentina donde los mayores de 65 años sostienen con trabajos informales lo que el sistema previsional ya no puede garantizar.

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