Crudo pronóstico frente a las obras por peaje en la Ruta 7: "Los fondos no van a alcanzar"

Este viernes el Gobierno nacional abrirá los sobres con las ofertas de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7 , que contempla la intervención y mantenimiento de 329,09 kilómetros desde el Arco Desaguadero (límite con San Luis ) hasta el paso a Chile , por un plazo de 20 años , a cambio del cobro de peaje.

Un día antes de este acto importante, el exgobernador Julio Cobos advirtió que la obra podría tener problemas importantes, desde el punto de vista operativo y también en el aspecto financiero: consideró que el monto de la licitación no es suficiente .

"Yo fui a la audiencia pública y les sugerí que dividieran (la licitación) en dos tramos . Uno es camino de llanura, hasta Palmira, y el otro es de montaña. Y tienen realidades distintas", expresó Cobos, en La Mesa Política de Aconcagua Radio .

"Tienen una vialidad invernal que va a estar superpuesta, que no está a cargo del concesionario. Vos, cuando entregás una obra, se la entregás al concesionario. Entonces van a haber problemas con los servicios que presta por administración Vialidad nacional, cuando se metan a una obra que está concesionada. Va a ser un elemento de discordia . Eso lo he vivido yo como ministro de obra, como gobernador", detalló.

Julio Cobos, exgobernador de Mendoza @juliocobos en @Aconcagua_radio "La falta de infraestructura y de obras es grave y termina golpeando otros sectores" pic.twitter.com/Ufk0elBiO8

Cobos destacó que la administración de Javier Milei desistió de tomar un crédito blando internacional por 750 millones de dólares que solamente estaba destinado al arreglo de la ruta internacional y sostuvo que los fondos dispuestos para arreglar el doble de aquella extensión no van a alcanzar.

"No es una mejora, es una reconstrucción lo que hay que hacer. Entonces, no van a ser suficientes 300 millones de dólares para trescientos y pico kilómetros de camino, si antes había una inversión del doble para un tramo que no llegaba a ser la mitad", afirmó.

"Le dije a Milei: 'A vos te quedan 600 kilómetros en la Ruta 7, de Justo Daract hasta antes de llegar a Luján, dividan en tramos de 50 kilómetros'. Se lo das a 10 empresas y en dos años tenés todo listo. No a una sola empresa, porque el costo financiero va al usuario", explicó.

Ese costo financiero, según Cobos va a impactar en la tarifa del peaje o podría obligar el Estado Provincial a tener que otorgar subsidios. "Vamos a terminar en eso, porque si no, el peaje va a ser limitado, acorde a la inversión", expresó.

Cobos afirmó que, a pesar de todo, habrá ofertas privadas para arreglar la Ruta 7, pero que esto se deberá a la parálisis de la obra pública nacional. "Hay desesperación por lo que ha pasado con la construcción. Las empresas, en estos momentos, aunque sea beneficio cero, con tal de mantener los gastos generales, lo van a tomar. Y después, dirán: 'Veremos cómo lo acomodo'. Las empresas, cuando no le dan los números, paran la obra, disminuyen el ritmo o empiezan a negociar", explicó.

Y agregó, en una fuerte crítica hacia quien ha tenido a cargo el proceso de licitación: Luis Caputo: "El problema es que no hay un Ministerio de Infraestructura en un país que necesita desarrollarse. Tenemos un ministro de Economía, un ministro de Finanzas. Es un trader o un broker...es para ser un ministro de Hacienda".

Luego comparó a Caputo con uno de los ministros de Economía de la era kirchnerista. "(Roberto) Lavagna era un ministro de Economía, tenía la visión de desarrollo y también la visión fiscal".