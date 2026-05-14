14 de mayo de 2026 - 15:42

Hallan restos arqueológicos en una plaza de la Ciudad durante unas obras

En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella. Fueron descubiertos al iniciar obras de optimización hídrica.

En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella. Fueron descubiertos al iniciar obras de optimización hídrica.

En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella. Fueron descubiertos al iniciar obras de optimización hídrica.

Foto:

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
Por Camila Locamuz

En Mendoza a diario se tejen historias que mezclan el pasado con el presente. Tal es el caso de la plaza Juan Francisco Cobo, que en sus cimientos esconde memorias y restos arqueológicos.

Leé además

arqueologos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar: serian restos de una de las siete maravillas

Arqueólogos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar: serían restos de una de las Siete Maravillas
Claudia Villafañe presenció por primera vez el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Caso Maradona: Claudia Villafañe fue por primera vez al juicio y dejó la sala tras un incómodo momento

Por Redacción Sociedad

En la Cuarta Sección se encuentra la plaza Cobo, ubicada sobre el núcleo fundacional. Está enmarcada por las calles Santiago del Estero, José F. Moreno, Montecaseros y Jujuy. Allí se iniciaron obras de optimización de los recursos hídricos y puesta en valor del espacio verde. La buena noticia es que en el proceso se descubrieron restos arqueológicos que cambiaron el panorama.

Un análisis documental y cartográfico

Antes del terremoto de 1861, el corazón de la ciudad se organizaba alrededor de la actual Área Fundacional y la plaza Pedro del Castillo. Los planos históricos ubican al Cuartel de Tropas de Mendoza en donde hoy se encuentra la plaza.

Hallan restos arqueológicos en una plaza de la Ciudad
En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella. Fueron descubiertos al iniciar obras de optimización hídrica.

En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella. Fueron descubiertos al iniciar obras de optimización hídrica.

“A través del análisis documental y cartográfico de lo que era la ciudad, en los primeros planos disponibles se observa que es en un ámbito marginal, limitando justo al norte y en las cercanías de lo que era la Capilla del Buen Viaje, que pertenecía a los jesuitas. Este predio hacia 1856 ya empieza a figurar en la cartografía como espacio militar”, explica Horacio Chiavazza, director del Patrimonio de Mendoza.

El trabajo arqueológico lo realiza la Municipalidad de Mendoza, a través del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, y en conjunto con estudiantes de la carrera de Arqueología de la UNCuyo. Los procesos que desarrollan son de acompañamiento y rescate.

“Estos han implicado rescatar durmientes del tranvía, empedrados de algunas calles y sobre todo excavaciones en distintos predios, donde sabemos que existían edificios de valor histórico” indica Chiavazza, quien cuenta que en la plaza Cobo se encontraron estructuras arquitectónicas demolidas en general, como pisos, arranques de muros y cimientos.

Hallan restos arqueológicos en una plaza de la Ciudad
En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella.

En la plaza Juan Francisco Cobo, de la Cuarta Sección, encontraron antiguos cimientos, canales y restos arqueológicos que dejaron huella.

Significativos hallazgos

Entre los hallazgos más importantes están los restos de cerámica y carbones correspondientes a fogones de las antiguas comunidades originarias y huellas más recientes, como botellas de vidrio y pizarras pequeñas, usadas para la enseñanza de los niños en el pasado.

El hallazgo más significativo es un antiguo canal que se cree que fue construido para surtir agua a los cuarteles. “En esos años no había agua potable por cañería y las acequias tampoco estaban en los márgenes de las manzanas, sino que las atravesaban” indica el especialista Chiavazza. “Lo que tenemos en definitiva es la documentación de un proceso en el que la ciudad manifiesta cambios muy significativos a lo largo de estos 400 años”, finaliza.

La puesta en valor de la plaza forma parte del Plan Integral de Mejoramiento de Espacios Verdes de la Municipalidad de Mendoza, que también incluye a otras plazas, como Mathus Hoyos o Yrigoyen, con el objetivo de mejorar las plazas y optimizar los recursos hídricos. La plaza Cobo es la primera donde se hallan restos arqueológicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

Por Redacción Sociedad
En un paso más hacia la universalización del uso de la receta electrónica, a partir de ahora, estará disponible en la aplicación Mi Argentina.

Avanza la receta electrónica: ahora las prescripciones estarán disponibles en la app Mi Argentina

Por Verónica De Vita
Los resultados de la quiniela de hoy. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 14 de mayo

Por Redacción
El operativo de Vialidad Nacional se despliega en más de 7.800 kilómetros de rutas justo cuando un frente frío llega a Mendoza.

Se viene el frío y la nieve: los trabajos de Vialidad Nacional para mejorar las rutas en Mendoza

Por Redacción Sociedad