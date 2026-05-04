4 de mayo de 2026 - 13:13

Arqueólogos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar, que se cree que son restos de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Los bloques fueron recuperados en Alejandría y estarían vinculados al mítico Faro, una obra monumental que marcó la historia del Mediterráneo.

Arqueólogos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar, que se cree que son restos de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo (1)
Los Andes | Redacción Mundo
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La historia impresiona porque no se trata de piedras sueltas sin contexto. Los bloques forman parte de un conjunto mayor de restos submarinos estudiados desde hace décadas, vinculados a una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Según informó Daily Galaxy, el proyecto PHAROS reportó la recuperación de 22 bloques monumentales asociados al faro. La Fundación Dassault Systèmes también detalló que la misión busca estudiar, escanear y reconstruir digitalmente esas piezas.

Qué encontraron bajo el agua

Los bloques fueron localizados en la zona del puerto oriental de Alejandría, en Egipto. Allí permanecen restos sumergidos de estructuras antiguas dañadas por siglos de terremotos, derrumbes y reutilización de materiales.

Arqueólogos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar, que se cree que son restos de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo (1)

Entre las piezas recuperadas aparecen dinteles, jambas, umbrales, grandes losas de base y partes de un pílono hasta ahora poco documentado. Algunas piezas pesan entre 70 y 80 toneladas.

El dato más llamativo es que no solo sirven para confirmar dimensiones. También pueden mostrar cómo se organizaba la entrada monumental, qué técnicas constructivas se usaron y cómo convivían elementos egipcios y griegos en la Alejandría helenística.

Por qué se relacionan con el Faro de Alejandría

El Faro de Alejandría, también conocido como Pharos, fue construido en la antigüedad para guiar a los barcos que ingresaban al puerto. Durante siglos fue una de las estructuras más imponentes del Mediterráneo.

La Fondation Dassault Systèmes explica que el proyecto está bajo supervisión científica de la arqueóloga y arquitecta Isabelle Hairy, del CNRS, junto al Centre d’Études Alexandrines y autoridades egipcias.

Arqueólogos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar, que se cree que son restos de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo (3)
Enormes bloques de piedra extra&iacute;dos del lecho marino en el emplazamiento del Faro de Alejandr&iacute;a. Foto: GEDEON Programmes/CEAlex

Enormes bloques de piedra extraídos del lecho marino en el emplazamiento del Faro de Alejandría. Foto: GEDEON Programmes/CEAlex

La vinculación con el faro surge por la ubicación, el tipo de piezas y el trabajo acumulado en la zona. No se trata de una fantasía aislada, sino de un rompecabezas arqueológico que se viene armando con registros históricos y hallazgos submarinos.

El objetivo no es solo sacarlas del mar

La recuperación física es apenas una parte del trabajo. Cada bloque será documentado mediante fotogrametría y escaneo 3D, técnicas que permiten crear modelos digitales de alta precisión.

Después, esos modelos se integran a una reconstrucción virtual. La idea es probar hipótesis sobre cómo estaba armado el faro, qué piezas encajaban entre sí y por qué una estructura tan monumental terminó colapsando.

Arqueólogos descubren piedras de 80 toneladas bajo el mar, que se cree que son restos de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo (2)
Recreaci&oacute;n digital de la colosal puerta del Faro de Alejandr&iacute;a. Foto: Isabelle Hairy &ndash; Centre d'&Eacute;tudes Alexandrines

Recreación digital de la colosal puerta del Faro de Alejandría. Foto: Isabelle Hairy – Centre d'Études Alexandrines

Live Science indicó que los datos se sumarán a registros digitales de más de 100 piedras halladas bajo el agua durante la última década. Esa acumulación permite mirar el faro como un sistema, no como ruinas desconectadas.

Qué vuelve especial a este descubrimiento

El Faro de Alejandría no fue solo una torre útil para la navegación. También fue símbolo de poder, tecnología y dominio marítimo. Su escala lo convirtió en una referencia durante siglos.

El hallazgo importa porque las Siete Maravillas del Mundo Antiguo sobreviven, en su mayoría, como relatos, fragmentos o ruinas incompletas. Cualquier pieza nueva puede cambiar la imagen que se tenía de esas construcciones.

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