El nuevo drama del crucero con el brote de hantavirus fatal: en Cabo Verde le negaron su desembarco

El crucero MV Hondius, que partió de Tierra del Fuego, buscaba este lunes dónde desembarcar tras el brote de hantavirus que dejó tres muertes y otros tres casos sospechosos entre los pasajeros a bordo. Es que Cabo Verde, en el noroeste de África, rechazó la llegada del barco.

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Investigan tres muertes por hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

Las autoridades de Cabo Verde anunciaron que, para proteger la "seguridad pública nacional", denegaron este lunes la entrada en el puerto de su capital, Praia.

"Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia , en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional", informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

El buque con 150 turistas había partido el 20 de marzo pasado desde Tierra del Fuego con destino a las Islas Canarias, según informó la agencia Reuters, y actualmente se encuentra frente al archipiélago africano. Ahora evalúan la posibilidad de que se dirija directamente al archipiélago español.

En tanto, la OMS confirmó en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-.

Crucero holandés MV Hondius Crucero holandés MV Hondius Oceanwide Expeditions

Esto se sabe de los tres muertos del crucero MV Hondius

El primer paciente fallecido era un pasajero de 70 años "que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia (ciudad más austral de Argentina) a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea", detalló.

El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que "sufrió un desmayo" en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo "mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos", y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.

En cuanto al tercer paciente muerto, se trata de un británico que enfermó mientras el buque viajaba a la isla de Ascensión, también bajo control de Reino Unido. Es importante aclarar que este tercer caso es el único que ha sido confirmado en laboratorio como una infección del hantavirus.

Por su parte, la empresa que opera el barco, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, informó de que dos de los enfermos son dos miembros de la tripulación que "requieren atención médica urgente" y a los que las autoridades caboverdianas no están permitiendo desembarcar.

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WHO is facilitating medical evacuation of two symptomatic passengers, conducting a full risk assessment, and supporting affected… https://t.co/nNzEmEdxbw — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 3, 2026

Alta letalidad del hantavirus

La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

En América, la presentación clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

El Ministerio de Salud resalta que esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales. En Argentina oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019 - 2024.