Brote de hantavirus: cuál es la situación en Mendoza y cuáles son los riesgos

El hantavirus ha aumentado en el país, tal cual vienen mostrando los casos que muchas veces trascienden a la prensa. El último, y con triste desenlace, fue el fallecimiento de una adolescente de 15 años en Chubut. En las primeras 12 semanas de este año los casos se duplicaron en Argentina en relación a la media de los últimos 5 años durante el mismo periodo.

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El último Boletín Epidemiológico Nacional da cuenta de 31 nuevos casos notificados en ese lapso mientras que el promedio del quinquenio previo es de 16. Más aún, de acuerdo al análisis que hacen los expertos, no sólo subrayan que las notificaciones están por encima de lo esperado sino que además la tendencia va en aumento.

Además, en lo que va de 2026 se han registrado un total de 8 fallecimientos.

Para la Dirección de Epidemiología nacional, la tendencia que se observa durante 2026 determina una situación de brote en el país.

La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

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En América, la presentación clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

Salud resalta que esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales. En Argentina oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019 - 2024.

Zonas de riesgo de hantavirus

La temporada se considera en el periodo comprendido entre los meses julio de un año y junio del siguiente, aunque la mayor parte de los casos ocurre durante el verano.

Entre los meses de octubre y enero es donde se acumula el 56% de los casos confirmados. La mayor cantidad de casos se concentra en la región centro y sur, abarcando a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, la primera y Chubut, Neuquén y Río Negro, la segunda.

Más allá de esta temporada, el Ministerio de Salud destaca cuatro regiones geográficas en el país que se han identificado como “áreas de riesgo”: el Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Si bien los casos se notifican durante todo el año, se observa una marcada estacionalidad, con mayor incidencia entre octubre y mayo.

Situación del hantavirus en Mendoza

La situación en Mendoza es mucho más serena pero esto no quiere decir que no haya que tomar recaudos. Mendoza se mantiene sin contagios confirmados, no sólo esta temporada sino que no hay registros previos. Así lo detalló la doctora Andrea Villalba, jefa de Infectología del Hospital Lencinas y referente en la temática.

Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en no bajar la guardia: el principal riesgo hoy está asociado a los viajes hacia áreas donde la enfermedad es endémica.

“La provincia no ha registrado casos de hantavirus, ya que el roedor transmisor no es habitual aquí. Sin embargo, se recomienda precaución, especialmente para quienes viajan a zonas de riesgo”, explicó la experta.

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La especialista detalló que el principal vector en Argentina es el ratón colilargo, un roedor que no forma parte del ecosistema mendocino. “El roedor que la transmite, fundamentalmente en nuestro país, no es habitual aquí. Por lo tanto, Mendoza no estaría en la situación de riesgo que se encuentran otras provincias donde la patología es endémica”, señaló.

Los viajes y los riesgos

Aunque el escenario local es favorable, Villalba subrayó que el contexto nacional obliga a mantener la vigilancia. “Hay que tener precaución y estar en alerta, fundamentalmente por las posibilidades de viajes de personas de nuestra provincia a zonas en las cuales pueda estar el roedor y haya un aumento en el número de casos”, advirtió.

Ese desplazamiento puede generar dos situaciones de riesgo: el contagio directo en áreas endémicas o la eventual transmisión entre personas. “Puede ocurrir que alguien adquiera la infección fuera de la provincia o que una persona enferma llegue sin saberlo, lo que abre la posibilidad de contagio de persona a persona”, explicó.

Prevención y concientización

“Si bien no tenemos casos, debemos tenerla presente, especialmente ante el riesgo de viajes y de adquirir la enfermedad en otras regiones”, destacó la infectóloga.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud provincial trabaja en dos frentes: la población general y el sistema sanitario. “Se están implementando medidas de concientización y prevención para la población y para el personal de salud, con el objetivo de detectar síntomas compatibles y actuar rápidamente”, indicó la médica.

El eje está puesto en evitar el contacto con roedores o sus secreciones. “Se hace mucho hincapié en difundir las medidas de prevención ante el contacto con heces, orina o secreciones de los roedores”, remarcó la especialista.

Entre las principales recomendaciones se incluyen ventilar espacios cerrados antes de ingresar, evitar barrer en seco en lugares con posible presencia de roedores y utilizar protección adecuada en zonas rurales o de riesgo.

Síntomas inespecíficos y evolución grave del hantavirus

Uno de los desafíos del hantavirus es su presentación clínica, que puede confundirse con otras enfermedades. “No tiene una sintomatología característica. En general, las personas se presentan con un cuadro respiratorio, con fiebre, dolores articulares, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea o vómitos”, detalló Villalba.

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En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar hacia un cuadro severo: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. “Posteriormente pueden presentar un cuadro grave, por lo que es fundamental la consulta precoz”, alertó.

Por eso, la clave es el antecedente epidemiológico. “Es muy importante tener en cuenta si la persona viajó a zonas donde hay presencia del roedor y casos de la enfermedad”, insistió.

Causas del aumento en Argentina

“La amplia distribución de los reservorios, sumada a la creciente interacción humana con ambientes silvestres, destrucción del hábitat, establecimiento de pequeñas urbanizaciones en zonas rurales y el cambio climático, favorece la aparición de casos en provincias fuera de las áreas históricamente endémicas”, analiza el Ministerio de Salud de la Nación, entre las causas del repunte.

Suma además, la posibilidad de transmisión interhumana -particularmente asociada al virus Andes- lo que refuerza la necesidad de una vigilancia epidemiológica robusta y sensible.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación reconocen la “complejidad clínica y epidemiológica del evento”. La última semana, Epidemiología sumó 2 casos de hantavirosis. Uno de San Ramón de la nueva Orán, en Salta, el décimo notificado en esa localidad en lo que va del 2026. El otro corresponde a la provincia de Buenos Aires, notificado en el departamento Las Flores.

Hay una particularidad esta última temporada: una mayor proporción de fallecidos. El último caso conocido fue el de la adolescente de 15 años que falleció el martes por hantavirus en la comuna rural de Cerro Centinela, ubicada en la provincia de Chubut. El gobierno de la provincia informó que la paciente estaba internada en el Hospital Zonal de Esquel, luego de establecerse como contacto estrecho asociado al brote en una familia notificado en esa localidad hace un mes.