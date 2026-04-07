Murió una adolescente de 15 años por hantavirus en Chubut.

Este martes se confirmó que una adolescente de 15 años murió a causa de hantavirus en la provincia de Chubut . La menor, oriunda de la comuna rural de Cerro Centinela , se encontraba internada en el Hospital Zonal de Esquel , donde su cuadro de salud se agravó en las últimas horas.

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Según informaron fuentes oficiales de la Secretaría de Salud provincial, la joven estaba bajo vigilancia epidemiológica desde hacía un mes, tras ser identificada como uno de los contactos estrechos del brote detectado en la localidad.

El caso de la adolescente no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de un clúster familiar que involucraba dos diagnósticos previos confirmados. El 2 de marzo se reportó el caso inicial en una mujer de 57 años. Tras la detección, la joven de 15 años fue puesta en aislamiento preventivo. A su vez, las autoridades confirmaron que la víctima no sumó nuevos contactos estrechos externos .

La Secretaría de Salud, a través de un parte difundido por el Gobierno de Chubut , comunicaron: "Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó una respuesta temprana y coordinada".

Anabel Peña, subsecretaria de Salud Pública, confirmó la intervención en la zona, con monitoreos y acompañamiento a las familias afectadas. Luego pidió a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos a "cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente".

"Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: el sistema de salud está preparado para actuar ante este tipo de situaciones y viene trabajando de manera sostenida en Cerro Centinela y Esquel, con un operativo amplio e integral", aseveró.

Hantavirus: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave cuyo principal reservorio es el ratón colilargo, presente en áreas silvestres. La principal vía de transmisión es la inhalación partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de las ratas. Además, puede producirse por el contacto directo con los roedores infectados estén muertos o vivos. En menor medida también por mordeduras.

Tiene síntomas que son "comunes" y pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo sufrir también de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas más avanzadas puede haber dificultad respiratoria.