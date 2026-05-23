Anticipan heladas y lluvias en alta montaña: el pronóstico para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa jornadas agradables y con buen tiempo para lo que queda del finde largo.

Para este domingo 24 de mayo se prevé una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura máxima en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado fresco, para este domingo se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C.

Asimismo, las autoridades emitieron un alerta por precipitaciones en alta montaña, lo que podría complicar la transitabilidad en el paso internacional, sumado a la probabilidad de heladas parciales en las zonas rurales de los oasis productivos durante las primeras horas de la mañana.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes 25 de mayo se espera un día con poca nubosidad y escaso cambio de la temperatura. Con una máxima estimada en 18°C, el clima será óptimo para disfrutar con actividades al aire libre, aunque se recomienda salir abrigados temprano debido a una mínima de 6°C y a la persistencia de heladas parciales.