Analízame: la demanda de atención en salud mental se mantiene alta en Mendoza y no baja desde la pandemia

La demanda de atención en Salud Mental se mantiene elevada los últimos años. Había tenido picos durante y después de la pandemia de Covid , esperable ante una situación de crisis epidemiológica de tal magnitud. Fue un fenómeno mundial, sin embargo, pasada la etapa más crítica, las consultas no descendieron en la provincia ni en el país. En 2023 y 2024 los consultorios se mantuvieron a pleno, entre las principales causas, los profesionales consideraban que el impacto de la crisis socioeconómica que afectaba al país tenía mucho que ver con esto y con una alta aparición de cuadros de ansiedad y depresión.

Consultorios a pleno

"Lo que está claro es que la demanda sigue sostenida, muy alta, y que no solamente no ha disminuido, sino que hay un aumento", aseguró Manuel Vilapriño, director de Salud Mental de la provincia, tras explicar que no hay datos estadísticos, pero se trabaja en un registro.