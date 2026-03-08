Alejandrina, reina nacional de la Vendimia 2025: "No soy la misma que salí de Capdeville, he crecido mucho"

Alejandrina Funes no es la misma que fue coronada como reina nacional de la Vendimia el 8 de marzo de 2025 . No solo creció en edad (ya cumplió los 24 años), sino que -además, y como ella misma reconoce con total sinceridad- es "una persona diferente" .

"He crecido mucho a nivel personal. No soy la misma que salí de Capdeville para llevar la corona de Las Heras, ni que salió de Las Heras para llevar la corona nacional ", describe con humildad, pero a la vez contundencia y claridad la joven que representó a Las Heras -de hecho, representa aún al departamento, es algo que hará toda la vida- y quien esta noche pasará a ser la reina nacional de la Vendimia de mandato cumplido número 89 .

"Estos roles te hacen tener una mirada amplia en todo sentido , empezando por mejorar la oratoria. Es una gran responsabilidad, toda mujer que represente a Mendoza como reina de la Vendimia debe tener amor por la tierra y por la provincia ", describe Alejandrina, quien no duda al concluir, luego de una pausa reflexiva: "Crecí en todo sentido , me quedo muy contenta".

Esta noche, en el teatro griego Frank Romero Day y luego del acto central "90 cosechas de una misma cepa", Alejandrina Funes y Sofía Perfumo -reina y virreina nacionales de la Vendimia 2025, respectivamente- conocerán a sus sucesoras y harán entrega de los atributos a quienes serán sus sucesoras durante todo el 2026.

Ale tiene bien en claro que esta noche llega a su fin uno de los mejores años de su vida, sino "el mejor" . Por ello mismo define estos 365 días transcurridos entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026 como "emocionantes y especiales ". El detalle de color es que la reprogramación de la noche central de la Vendimia 2026 le permitieron a Alejandrina completar un año exacto como reina vigente.

reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes La reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, presentó oficialmente su proyecto social: llevar contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), autocuidado y salud sexual y reproductiva a adolescentes que viven en residencias alternativas de Mendoza

"Me toca ser la reina que deja la corona cuando se cumplen los 90 años de nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia. Estoy muy orgullosa de ser parte de esta celebración tan linda. Y junto con Sofi pudimos entablar una amistad, una hermandad y un compañerismo hermosos, sumado a la posibilidad de viajar, de ir a escuelas, a merenderos", describe quien representó a Capdeville en la Vendimia 2025 de Las Heras.

De hecho, Alejandrina no oculta la felicidad de haber podido llevar adelante el proyecto que impulsó durante su reinado y que está orientado a promover la Educación Sexual Integral (ESI) y el conocimiento del cuerpo humano entre adolescentes que viven en residencias alternativas de la provincia.

La iniciativa había surgido precisamente de su experiencia en el ámbito de la salud durante el cursado de la Licenciatura en Obstetricia, donde Funes detectó la necesidad de generar espacios de diálogo claros, cercanos y sin prejuicios para que los jóvenes puedan informarse y hacer preguntas con confianza.

Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, en el tradicional desayuno Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, en el tradicional desayuno Los Andes

De esta manera, la reina nacional de la Vendimia pudo brindar y participar de charlas y encuentros sobre autocuidado, salud sexual y reproductiva, organizados en estos espacios de alojamiento institucional para preadolescentes y adolescentes. El proyecto contó con el acompañamiento y la participación de familias, tutores y referentes afectivos, con el objetivo de ampliar el diálogo sobre educación sexual y derribar prejuicios.

"No quiero dejar de agradecer a la Provincia que me permitió cumplir con mi proyecto de ESI", agrega,

Sofía, su "virreina, amiga, compañera y hermana"

Cuando hay sintonía y buena onda entre dos personas, eso es algo que queda en evidencia a simple vista. Pero Alejandrina y Sofía, además, se encargaron de que nadie dudara de esa incondicionalidad que las unió.

"Formé un hermoso vínculo de amistad con Sofi. Las dos dijimos desde siempre que esto era un trabajo en equipo, y eso ha sido visto y reconocido por todos. Sofi es mi virreina, mi amiga, mi compañera y mi hermana", describe, sonriente y desbordante de amor y cariño.

Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2025, en el tradicional desayuno Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2025, en el tradicional desayuno Los Andes

Y también entra entre los agradecimientos y receptoras de su afecto la tan querida y humana coordinadora general de reinas, Alejandra Gamboa.

"Ale se convirtió en mi segunda mamá", se sincera,

Por supuesto que tampoco queda afuera de sus eternos agradecimientos a la gente que, como ella misma describe, nunca dejó de demostrarle y manifestarle -directa e indirectamente- todo el amor que le tienen (y seguirán teniendo).

Porque, así como ser reina de la Vendimia es para toda la vida, también lo es el amor y el respeto de mendocinos y mendocinas por quienes han estado en ese lugar privilegiado.

Recuerdos y anécdotas por miles

A Alejandrina Funes le cuesta elegir un momento especial y particular de su reinado para describirlo como ese que será "inolvidable". De hecho, prefiere agruparlos en la categoría de "viajes".

Convivencia 5

"Cada vez que fuimos a Buenos Aires, cada vez que viajamos a cualquier lado con Cristina Mengarelli y la gente de Promoción Turística, en todos esos momentos la pasamos bien, todos esos viajes van a ser inolvidables. Los momentos que pasamos en los stands fueron hermosos", resume.

El mensaje que es consejo para la posteridad

A horas de cederle la corona y el trono a su sucesora, Alejandrina Funes sabe que la vida de cualquier mujer que pasa por el trono nacional de la Vendimia no vuelve a ser la misma. Y no habla solo desde el título en sí de reina, sino por el rol que cumple, el lugar que ocupa y cómo su función se convierte en un reflejo de Mendoza para el mundo.

Alejandrina Funes coronada el sábado como Reina Nacional de la Vendimia 2025 Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025 Gentileza

"Si tuviera que darle un consejo a quien vaya a sucederme, le diría que ame mucho a Mendoza y que se empape de amor a la vendimia, como dice Ale Gamboa. Es clave llevar este título con mucho amor y orgullo, porque estamos representando a Mendoza. Y en una fiesta que ya tiene 90 años, que nos identifica en todo el mundo. Por eso es algo que hay que llevar con mucho compromiso y responsabilidad. Pero, a la vez, sin olvidarse de dónde vino esa persona, hay que ser empática, y tener responsabilidad y orgullo", concluye la reina lasherina que, durante todo un año, representó a Mendoza como embajadora a nivel mundial.