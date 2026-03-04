Vendimia 2026: qué funcionarios y dirigentes nacionales vendrán a los festejos de los 90 años
A pesar del aniversario emblemático, no se prevén figuras de peso del Gobierno nacional en la Vía Blanca, el Carrusel ni en el acto central.
La superposición con el Argentina Week en Nueva York redujo la asistencia de funcionarios y gobernadores a Mendoza. El ministro Luis Caputo participará de un foro empresario, pero no se esperan otras figuras de peso en los festejos.
La Fiesta Nacional de la Vendimia celebrará este año su edición número 90, un aniversario emblemático que, en otras oportunidades, potenció la convocatoria política nacional. Sin embargo, y pese al carácter simbólico de la fecha, la agenda política oficial mostrará sola una participación de figuras de peso y se trata de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
A nivel de eventos, no se prevén grandes presencias nacionales en el palco oficial de la Vía Blanca, el Carrusel ni en el acto central del sábado por la noche en el Teatro Frank Romero Day.
La misma situación se replica en actividades tradicionales del calendario vendimial, como el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el agasajo organizado por Bodegas de Argentina, ámbitos que históricamente concentraron anuncios y gestos políticos de relevancia.
La visita del Presidente, Javier Milei, quedó descartada a mediados de febrero, cuando canceló su viaje previsto a Maipú en la previa de las elecciones municipales. El mandatario viajará a Estados Unidos, donde mantendrá un encuentro con Donald Trump en Miami y luego participará del “Argentina Week”, un evento que se desarrollará en Nueva York.
Para esa actividad, que se realizará en Manhattan del 9 al 11 de marzo, fue invitado el gobernador Alfredo Cornejo, quien confirmó su participación junto a otros mandatarios provinciales. También asistirán integrantes del gabinete nacional.
A pocos días del acto central, la única presencia confirmada del gabinete de Javier Milei es la del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien tiene previsto asistir al acto central, aunque aún no se confirmó su participación en el resto de las actividades oficiales.
En el marco de la agenda vendimial, otro funcionario que arribará a la provincia es el ministro de Economía, Luis Caputo. Participará del Foro de Inversiones y Negocios organizado por el Consejo Empresario de Mendoza (CEM) junto al Gobierno provincial y, tras esa actividad, partirá hacia Nueva York para sumarse a la agenda oficial en Estados Unidos.
En cuanto a mandatarios provinciales, el único que confirmó su presencia es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
Desde el Ejecutivo mendocino señalan que la menor concurrencia de gobernadores y funcionarios nacionales, habituales en otras ediciones, se vincula con la superposición de actividades internacionales impulsadas por la Casa Rosada, como es el caso del Argentina Week.
Sí dirán presente senadores y diputados nacionales, además de dirigentes de otras provincias, como el radical cordobés Rodrigo de Loredo. También se espera la llegada de funcionarios provinciales y de segundas líneas del Ejecutivo nacional.