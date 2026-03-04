Así será el sistema de votación para elegir a la Reina Nacional de la Vendimia 2026

La elección de la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026 se desarrollará bajo la modalidad implementada en 2024, con boleta única y un total de 300 votos distribuidos entre distintos sectores. Como es tradición, este año también emitirá su sufragio el director del Acto Central, Pablo Perri .

El proceso cuenta con el aval de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave), y tendrá lugar en el Teatro Griego Frank Romero Day, durante la celebración central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El total de sufragios se repartirá entre el público presente en el teatro, los 18 intendentes de Mendoza, las comisiones de reinas y virreinas nacionales y los medios de comunicación acreditados.

En el caso del público, la selección no estará vinculada a la terminación del DNI, sino al número de asiento consignado en la entrada y al paño correspondiente dentro del teatro. Participarán todos los sectores: Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés.

Los números serán definidos mediante sorteo antes del inicio del espectáculo y se anunciarán en las pantallas del predio. Las personas seleccionadas permanecerán en sus ubicaciones, donde recibirán la urna para emitir el voto, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar demoras en los accesos.

La distribución de votos por sector será la siguiente:

Tempranillo: 67

Bonarda: 54

Malbec: 53

Chardonnay: 40

Torrontés: 11

Cabernet: 11

Modalidad de votación

La elección se realizará mediante boleta única, que incluirá a las 18 candidatas al cetro vendimial. Cada elector deberá marcar con una cruz a su candidata y firmar la planilla correspondiente, previa verificación de sus datos y ubicación.

Además del público sorteado, votarán los 18 intendentes de la provincia y el director del Acto Central. La Corenave contará con 15 votos y la Covinave con otros 15. También se asignarán 15 sufragios, mediante sorteo, a representantes de medios acreditados en el Teatro Griego.

El voto no será obligatorio. En el caso de turistas, no estarán obligados a participar y, si la persona sorteada es menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante para que emita el sufragio.

Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director del Acto Central y los representantes de prensa emitirán su voto en los tótems dispuestos en el ingreso al teatro, como es habitual en las últimas ediciones.