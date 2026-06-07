Alerta amarilla por lluvias en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará y cuál será la máxima

Mendoza amaneció bajo condiciones inestables y un ambiente frío que se hizo sentir con fuerza desde las primeras horas . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente húmedo afectará el territorio provincial, generando complicaciones climáticas tanto en el llano como en la montaña.

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La jornada se mantendrá mayormente nublada y fría con poco cambio de la temperatura, donde la mínima fue de 9°C y la máxima alcanzará los 16° C. El fenómeno central del día será el registro de lluvias y lloviznas intermitentes acompañadas por vientos moderados del sector sur.

A raíz de este panorama, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias que, tal como se observa en el mapa interactivo, pintará de color amarillo los departamentos del este y del sur mendocino (afectando áreas de San Rosa, La Paz, General Alvear y San Rafael).

Esta advertencia civil anticipa valores de precipitación acumulada que podrían generar anegamientos superficiales. Afortunadamente, el reporte oficial anticipa que las condiciones meteorológicas irán mejorando a partir de la tarde con una paulatina disminución de la nubosidad.

Temporales y nevadas en Alta Montaña

El panorama en Alta Montaña se mantendrá sumamente adverso debido a la continuidad de nevadas en la Cordillera. El temporal de nieve y viento blanco en alta montaña puede provocar el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, por lo que las autoridades fronterizas solicitan mantenerse atentos y respetar de forma estricta las indicaciones de Vialidad Nacional.

Cómo estará el tiempo este el lunes 8

Para el lunes 8 de junio, el pronóstico extendido anticipa un inicio de semana laboral seco pero más riguroso en cuanto a temperaturas. Se prevé un día parcialmente nublado con un marcado predominio de los vientos del sector sur con descenso de la temperatura.

El termómetro sufrirá un repliegue importante, dejando una mínima de 7°C y una máxima acotada que apenas llegará a los 12°C, instalando un escenario de frío polar en el Gran Mendoza.