7 de junio de 2026 - 08:37

Alerta amarilla por lluvias en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará y cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 9°C. Cómo estará el tiempo en el inicio de semana.

Tiempo en Mendoza: domingo lluvioso y mayormente nublado.

Tiempo en Mendoza: domingo lluvioso y mayormente nublado.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza amaneció bajo condiciones inestables y un ambiente frío que se hizo sentir con fuerza desde las primeras horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente húmedo afectará el territorio provincial, generando complicaciones climáticas tanto en el llano como en la montaña.

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La jornada se mantendrá mayormente nublada y fría con poco cambio de la temperatura, donde la mínima fue de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C. El fenómeno central del día será el registro de lluvias y lloviznas intermitentes acompañadas por vientos moderados del sector sur.

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A raíz de este panorama, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias que, tal como se observa en el mapa interactivo, pintará de color amarillo los departamentos del este y del sur mendocino (afectando áreas de San Rosa, La Paz, General Alvear y San Rafael).

Esta advertencia civil anticipa valores de precipitación acumulada que podrían generar anegamientos superficiales. Afortunadamente, el reporte oficial anticipa que las condiciones meteorológicas irán mejorando a partir de la tarde con una paulatina disminución de la nubosidad.

Temporales y nevadas en Alta Montaña

El panorama en Alta Montaña se mantendrá sumamente adverso debido a la continuidad de nevadas en la Cordillera. El temporal de nieve y viento blanco en alta montaña puede provocar el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, por lo que las autoridades fronterizas solicitan mantenerse atentos y respetar de forma estricta las indicaciones de Vialidad Nacional.

Cómo estará el tiempo este el lunes 8

Para el lunes 8 de junio, el pronóstico extendido anticipa un inicio de semana laboral seco pero más riguroso en cuanto a temperaturas. Se prevé un día parcialmente nublado con un marcado predominio de los vientos del sector sur con descenso de la temperatura.

El termómetro sufrirá un repliegue importante, dejando una mínima de 7°C y una máxima acotada que apenas llegará a los 12°C, instalando un escenario de frío polar en el Gran Mendoza.

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