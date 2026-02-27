27 de febrero de 2026 - 17:21

Luis Caputo llega a Mendoza para participar del Foro de Inversiones y Negocios

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que el ministro de Javier Milei participará del tradicional foro en la semana de Vendimia.

El presidente del CEM, Martín Clement junto al ministro de Economía Luis Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado en el Foro de Inversiones que se realizó en Mendoza el año pasado.

El presidente del CEM, Martín Clement junto al ministro de Economía Luis Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado en el Foro de Inversiones que se realizó en Mendoza el año pasado. 

Foto:

Gentileza CEM
“En el marco de la #Vendimia2026, hoy recibimos la confirmación de que el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, será parte del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza”, anunció el gobernador a través de su cuenta de X.

Y agregó: “Su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2027458628815622435&partner=&hide_thread=false

Si bien la asistencia del ministro será importante para el foro que organiza el Consejo Empresario de Mendoza (CEM) junto al Gobierno provincial, ya que será su segunda participación consecutiva, aún no hay confirmación de otros representantes del gobierno nacional para los festejos de la Vendimia.

La presencia del presidente Javier Milei está descartada porque viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en Miami el próximo viernes y luego encabezar el “Argentina Week”, evento que se desarrollará en Nueva York.

Por este viaje se vería afectada la llegada de más ministros a Mendoza, tal como informó Los Andes anteriormente. Habrá que esperar con el correr de los días sí habrá presencia nacional en el Acto Central o no.

