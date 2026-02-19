Caputo habilitó el ingreso de "dólares del colchón" al mercado de capitales: cómo funciona

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) avanzó con un cambio normativo que busca atraer al circuito formal los llamados “dólares del colchón” . Desde ahora, quienes regularicen esos fondos podrán canalizarlos hacia el mercado de capitales, en línea con lo previsto por la Ley de Inocencia Fiscal.

La medida apunta a que esos ahorros que permanecían fuera del sistema financiero puedan volcarse a inversiones productivas. El organismo ajustó su reglamentación para permitir que el dinero declarado ingreso tanto a instrumentos tradicionales como a plataformas vinculadas a activos virtuales.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 1108 y alcanza a las personas que se hayan adherido al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Según el texto, podrán transferir los dólares al mercado de capitales o a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs).

La normativa busca generar mayor liquidez en el mercado, formalizar los dólares que quedaron fuera del sistema y buscar que se inviertan para que no queden “quietos” .

“El objetivo es que, al igual que las sociedades de inversión de los bancos, desarrollen fondos de diferente tipo para su cartera de ahorristas/inversores. Fondos que financien PyMEs, proyectos de infraestructura, consumo, etcétera”, detalló el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ante esto, la CNV explicó los movimientos que se podrán realizar una vez depositados esos dólares en el mercado:

Depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los ALyCs (Agentes de Liquidación y Compensación), de los agentes intervinientes en la colocación de FCI (Fondo Común Inversión) y de los PSAVs.

Transferencia de valores negociables desde y hacia subcuentas comitentes abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los agentes intervinientes en la colocación de FCI o en los ALyC.

Transferencia de activos virtuales desde y hacia cuentas abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los PSAVs inscriptos en CNV.

Con respecto a los últimos dos puntos, el organismo dirigido por Roberto Silva manifestó que el lugar en donde estén registradas las cuentas que reciban los dólares “no deberán pertenecer al listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal (en los términos del artículo 24 del Anexo Integrante del Decreto N° 862/2019)” ni ser consideradas “jurisdicciones de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

“El ingreso de fondos y activos al sistema financiero argentino es fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”, señaló el director de la CNV. En la misma línea se expresó Caputo, al resaltar que el mercado de capitales “será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real”, algo que bajo su mirada resulta “crucial para el crecimiento económico sostenido de nuestro país”.