Al rescate del "gigante dormido": el renacer de la joya modernista oculta en Guaymallén

El ritmo frenético de la calle Bandera de los Andes , en Guaymallén , se ve repentinamente interrumpido por una presencia que parece fragmentar el entorno. Al llegar al número 4931, el paisaje urbano tradicional se transforma ante una estructura de elegancia atemporal que desafía la lógica de las construcciones vecinas. Con una estética que evoca calles señoriales de Londres o imponentes edificios gubernamentales de Estados Unidos, esta obra se alza como una pieza de vanguardia histórica en pleno centro de Villa Nueva .

La fascinación que emana de sus muros invita a desentrañar las historias custodiadas tras sus paredes. Tras la puerta de acceso, el silencio habitual ha dado paso a una vibrante actividad académica y profesional: decenas de jóvenes recorren los espacios, dibujando detalles arquitectónicos sentados en el césped o en los escalones de la propiedad. Se trata de la Casa Estudio del Arquitecto Gerardo Andía , una entidad que hoy recupera su protagonismo como foco de aprendizaje y cultura.

Gerardo Américo Andía (1924-2008) fue una de las personalidades más influyentes en el desarrollo profesional de Mendoza. Nacido en Villa Nueva, se formó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde egresó en 1957. Su trayectoria fue vasta y diversa: ejerció como docente universitario en Córdoba, en la Universidad de Mendoza (donde llegó a ser decano) y en la Escuela de Diseño y Artes Plásticas de la UNCuyo.

Además de su labor académica, Andía tuvo una destacada actuación pública y gremial, desempeñándose como Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia durante la gestión de Felipe Llaver y como Presidente de la Sociedad de Arquitectos de Mendoza. Su fallecimiento, ocurrido en marzo de 2008, dejó un legado que hoy es objeto de estudio y valoración.

La vivienda, proyectada originalmente en 1958 como vivienda-estudio, es considerada una Magnum Opus (Obra Maestra) del Modernismo Organicista en América . Actualmente, bajo la propiedad de Marcos Bragagnolo, el inmueble atraviesa una intervención profunda orientada a su preservación para las generaciones futuras. El arquitecto Edgardo Gottfried, a cargo de las obras de recuperación, describe la tarea como un proceso minucioso y revelador:

Andia Cocina

“Se van a encontrar con una nueva casa que no tiene nada que ver con la que se conoció estos últimos 50 años. Se ha hecho un trabajo casi arqueológico y hoy salen a la luz los estanques diseñados originalmente por Andía, los cuales estaban tapados por vegetación”.

La revolución del "100% Diseño"

La arquitectura de Andía representó una ruptura total con la tradición local de adobe y ladrillo, donde predominaban alturas de 3,20 metros. Andía propuso techos de apenas 2,25 metros, líneas horizontales interminables y una fluidez espacial que hace que el visitante pierda la noción de si está dentro o fuera de la construcción.

Se trata de lo que Gottfried denomina "100% diseño", una experiencia inmersiva donde absolutamente nada quedó librado al azar: desde los pisos, paredes y techos hasta las luminarias, el paisajismo y el mobiliario. En este punto, la casa se ubica a la altura de los grandes hitos de la arquitectura nacional, como la Casa Curutchet de Le Corbusier o la Casa Sobre el Arroyo de Amancio Williams. Sin embargo, la obra de Andía posee una ventaja comparativa única: cuenta con todo el mobiliario original que su hijo, Raúl Andía, preservó de manera inteligente para la posteridad.

Andia Comedor Principal Con 70 años de historia sobre sus cimientos, el edificio se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Hacia un patrimonio vivo

El plan de restauración busca devolver la obra a su originalidad técnica y estética, sorteando los obstáculos de materiales que ya no se fabrican y técnicas constructivas hoy extinguidas. Con 70 años de historia sobre sus cimientos, el edificio se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Hoy, este patrimonio cultural invita a los mendocinos y cuyanos a redescubrir la vanguardia local. Para ello, se han habilitado instancias de Open House, eventos y recorridos presenciales cuyas fechas se informan semanalmente a través de la cuenta oficial de Instagram (@casaestudioandia). La respuesta del público ha sido contundente: quienes visitan la casa coinciden en que la experiencia supera las expectativas, retirándose con la satisfacción de haber conocido una pieza fundamental de la historia del diseño regional.