Los Corralitos: Marcos Calvente presiona a Aysam para que en junio "no haya más desbordes" cloacales

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , aseguró este lunes que el municipio realiza un seguimiento permanente de las acciones que ejecuta Aysam en Los Corralitos y reclamó que la empresa estatal cumpla con su compromiso técnico para que a mediados de junio “no haya más desbordes” cloacales en la zona.

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Las declaraciones llegan días después de que el Departamento General de Irrigación aplicara a la empresa una multa récord de $120 millones , la máxima prevista por la legislación hídrica provincial, tras constatar el vuelco de efluentes cloacales crudos sobre un canal de riego en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo.

Irrigación calificó la conducta de Aysam como de “gravedad excepcional” , al sostener que existió contaminación reiterada, daño sobre infraestructura pública y medidas de mitigación “totalmente ineficaces”.

En ese contexto, y luego de que el presidente de Aysam , Humberto Mingorance , prometiera el 14 de mayo una solución técnica en un plazo de 30 días, Calvente dijo que el municipio busca controlar de cerca cada avance.

“Estamos impulsando una mesa de trabajo donde nos permitan auditar las acciones que se están realizando y se permita que siempre haya una propuesta de solución para este flagelo terrible que nos está haciendo muchísimo daño desde el punto de vista ambiental, pero también social”, sostuvo el jefe comunal en diálogo con Radio Mitre.

Calvente aclaró que el servicio de agua y saneamiento no depende de la comuna, aunque remarcó que eso no impide exigir respuestas.

“La situación del sistema de redes de agua y cloaca es ajena completamente a la Municipalidad de Guaymallén. En nuestro caso el operador es Aysam y operadores comunitarios”, explicó.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallpen el nuevo presidente de la Cluster de Proveedores para la mineria y energia de Cuyo El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Archivo Archivo Los Andes

Pese a esa limitación institucional, afirmó que el municipio articula con el Ministerio de Salud para monitorear posibles consecuencias sanitarias entre vecinos y productores afectados por los derrames.

“Estamos articulando con el Ministerio de Salud para ver desde el punto de vista sanitario cómo está impactando esta situación”, indicó.

El intendente recordó que, tras los primeros desbordes registrados hace aproximadamente un año, el municipio avanzó con obras de mejora urbana en la zona. Sin embargo, la reaparición del colapso obligó a rediscutir parte de esa planificación.

Según detalló, el problema se origina en la saturación de colectores con baja pendiente, donde se acumulan sedimentos que reducen la capacidad de conducción y generan roturas y rebalses.

Sobre la respuesta técnica que actualmente ejecuta Aysam, Calvente señaló que la empresa trabaja con conducciones paralelas provisorias para aliviar el sistema mientras se encara una solución estructural.

“La promesa de la propuesta técnica que están llevando adelante es que a mediados de junio se pueda gozar de no desbordes”, afirmó.

Esa fecha coincide con el plazo que había planteado Mingorance al asegurar que en un mes el colapso podría quedar contenido.

La promesa de Aysam

Entre las obras que lleva adelante Aysam, según informaron desde la empresa estatal, se encuentran bypass con bombeo, limpieza de la red, inspecciones con tecnología de video y sonar y la construcción de un colector aliviador que ya presenta un avance cercano al 60%.

“En la primera quincena de junio estaría terminado”, prometió Mignorance el 14 de mayo pasado en contacto con este diario.

En paralelo, la empresa dice que evalúa dos proyectos de mediano plazo: un nuevo colector por gravedad de más de 3.200 metros o un sistema de impulsión con estación de bombeo y cañerías soterradas.

La solución definitiva, sin embargo, estaría ligada al sistema El Paramillo, un megaproyecto de infraestructura valuado en más de 60 millones de dólares. Una de sus etapas ya presenta un avance cercano al 72%, mientras que otras aún esperan financiamiento internacional.

“Con todas esas obras hechas, en los próximos dos o tres años estaría resuelto definitivamente”, aseguró el presidente de Aysam.