Con homenaje a Los Enanitos Verdes, Cornejo festejó en Luján el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

El Gobierno provincial conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con la tradicional Diana de Gloria , ceremonia que se realizó desde las 10 en la Residencia Oficial, ubicada en Francia 809, La Puntilla, Luján de Cuyo.

Cornejo recordó el 25 de Mayo y destacó la "decisión colectiva" que inició el "camino hacia la libertad"

El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , quien saludó a los mendocinos por el Día de la Patria y transmitió sus mejores deseos para todos los habitantes de la provincia de cara al futuro inmediato.

La ceremonia se desarrolló en una mañana soleada, con el marco tradicional de una celebración profundamente ligada a la vida institucional mendocina.

Además de las autoridades provinciales, municipales y legislativas, vecinos de la zona se acercaron a la Residencia Oficial para acompañar los actos conmemorativos.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto oficial por el aniversario 216 de la Revolución de Mayo

Los miembros del gabinete de Cornejo que asistieron fueron: el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Los intendentes que estuvieron presentes: el anfitrión Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Marcos Calvente (Guaymallén) y Diego Costarelli (Godoy Cruz).

También estuvieron presentes el senador provincial Néstor Majul, y el diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi.

La agenda comenzó con la llegada del Gobernador y continuó con la interpretación de la Diana de Gloria.

Luego se entonó el Himno Nacional Argentino y se desarrolló un repertorio musical alusivo a la fecha patria, que incluyó las piezas San Lorenzo, Cochero ’e Plaza, El sol del 25 y Chacarera del violín.

La ceremonia sumó además la participación del ballet Luna Endiablada, que acompañó la celebración con parejas de baile.

En ese marco, la banda incorporó un homenaje a Enanitos Verdes, el emblemático grupo de rock mendocino, como guiño cultural dentro de una jornada atravesada por la música, la tradición y la memoria colectiva.

La Diana de Gloria es una melodía marcial y festiva, tradicionalmente interpretada por bandas militares con trompetas y tambores. En Argentina, se ejecuta en fechas patrias o celebraciones cívicas para anunciar el inicio de una jornada de conmemoración solemne y celebración pública.

Según la tradición, el toque básico de diana estaba destinado originalmente a despertar a la tropa, mientras que la variante “de Gloria” quedó asociada a celebraciones, demostraciones de júbilo y evocaciones patrióticas.