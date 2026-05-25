"Volvamos a hacerlo": el sugestivo mensaje patrio que dejó Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti publicó este lunes un sugestivo mensaje para conmemorar un nuevo aniversario del 25 de Mayo , con un tono que dejó entrever señales de posicionamiento político de cara al escenario electoral que se proyecta hacia 2027 .

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Bajo la consigna “Volvamos a hacerlo” , la legisladora kirchnerista difundió en sus redes sociales un video narrado con su voz en off y acompañado por imágenes de distintos puntos de Mendoza y de reuniones territoriales que viene manteniendo en las últimas semanas.

“A veces nos hacen pensar la Patria como algo lejano , como una fecha, un discurso o una bandera”, expresa Fernández Sagasti al inicio del spot.

Luego, la senadora vincula la efeméride con una mirada social y territorial sobre la realidad provincial. “ Pero estos días recorriendo Mendoza pensaba en otra cosa. Pensaba en la gente que todos los días hace un esfuerzo enorme para sostener a su familia, su trabajo, su club, su comunidad”, señala.

En esa línea, agregó: “En quienes comparten aunque no les sobre. En quienes siguen ayudando incluso cuando todo cuesta más”.

El mensaje concluye con una definición política sobre el concepto de patria y las condiciones sociales del presente: “Y quizá la patria, en definitiva, sea también eso. Que nadie se sienta solo, que una familia pueda vivir con tranquilidad o que trabajar alcance para vivir dignamente. Porque no hay un país posible si la vida cotidiana de nuestra gente se vuelve cada vez más difícil”.

El mensaje de la referente kirchnerista se da en un contexto de reconfiguración política rumbo a 2027, donde ya comienzan a perfilarse nombres para suceder al gobernador Alfredo Cornejo.

Dentro del oficialismo aparecen anotados los ministros Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, junto al intendente de Capital, Ulpiano Suarez, mientras se desmarca como una fija el diputado nacional Luis Petri, por fuera del cornejismo.

En el peronismo, en tanto, sobresalen figuras como los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa), ambos alineados con la conducción formal del PJ mendocino, hoy enfrentada con el kirchnerismo.

En ese tablero interno, Fernández Sagasti continúa siendo la principal figura de ese espacio y busca disputar centralidad política dentro de la oposición provincial. Para confirmar candidaturas resta mucho tiempo y también hay un detalle personal a tener en cuenta: será mamá en los próximos meses.