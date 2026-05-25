Frente a Milei, el arzobispo García Cuerva pidió en el Tedeum: "Basta de arengar la división, nadie se salva solo"

El presidente Javier Milei dio el presente este lunes en la tradicional caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para participar del Tedeum por el 25 de Mayo , en una ceremonia atravesada por tensiones políticas, internas oficiales -la gran ausente fue la vice Victoria Villarruel- y gestos de alto voltaje simbólico.

Sin Villarruel, Milei asistirá al tedeum del 25 de mayo con el Gabinete completo

Transformado en LEGO, Milei celebró el 25 de Mayo junto a Belgrano: el video

El mandatario llegó acompañado por varios integrantes de su gabinete y dirigentes aliados, en medio de días marcados por las disputas dentro del oficialismo y la inagotable polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los datos más comentados de la jornada fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada a la ceremonia y volvió a evidenciar la fuerte distancia política con el Presidente. En redes sociales, y por el día de María Auxiliadora, la número dos escribió: "Le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz".

Durante la homilía del Tedeum, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, planteó “cuatro acuerdos fundamentales” que, según expresó, necesita hoy la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2058912268117553569?s=20&partner=&hide_thread=false "García Cuerva":

Por el discurso del arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum para el 25 de Mayo pic.twitter.com/yun2Dcd0Fy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 25, 2026

“El bien común, no como una suma de intereses sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente los más necesitados”, sostuvo en primer término.

Luego pidió fortalecer “el diálogo”, “la amistad social” y “la esperanza”, al tiempo que lanzó un mensaje contra la polarización política: “Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo”, afirmó, en una frase que recordó el mensaje impulsado por el papa Francisco.

Embed - El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo

También remarcó que “nadie es descartable ni desechable”, y mencionó especialmente a jubilados, niños, personas con discapacidad, trabajadores y jóvenes atravesados por las adicciones.

“Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades”, enfatizó el líder católico.

La ceremonia dejó además una imagen política inesperada: a diferencia del año pasado, cuando evitó saludarlo, Milei le dio un afectuoso abrazo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un gesto interpretado como una señal de recomposición del vínculo entre LLA y el PRO.

Luego de culminar la misa, la celebración pasó al Cabildo, donde se interpretaron las estrofas del Himno Nacional Argentino frente a una multitud congregada.

La llegada de Javier Milei al Tedeum, escoltado por Manuel Adorni, Karina Milei y varios ministros La llegada de Javier Milei al Tedeum, escoltado por Manuel Adorni, Karina Milei y varios ministros Gentileza / Clarín

Una caminata con Adorni destacado

Entre quienes escoltaron en la caminata al Presidente estuvieron Manuel Adorni, Martín Menem, Bartolomé Abdala, Pablo Quirno, Karina Milei, Diego Santilli, Federico Sturzenegger y Mario Lugones.

Entre las ausencias destacadas estuvieron Patricia Bullrich, quien llegó por su cuenta, y Sandra Pettovello.

Tras el oficio religioso, Milei debía regresar a Casa Rosada para encabezar una reunión de gabinete en una jornada patria cargada de señales políticas hacia dentro y fuera del oficialismo.