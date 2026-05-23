23 de mayo de 2026 - 13:07

Kicillof cargó contra Milei por la reducción de subsidios de Zona Fría: "Crueldad e ignorancia"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires acusó al Gobierno nacional de "complicarle la vida a los argentinos" y pidió al Senado que rechace el proyecto.

Kicillof cargó contra Milei por la reducción de subsidios de Zona Fría: Crueldad e ignorancia

Kicillof cargó contra Milei por la reducción de subsidios de Zona Fría: "Crueldad e ignorancia"

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este sábado, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el proyecto para reducir los subsidios al gas por "Zona Fría". El funcionario se expresó en sus redes sociales y acusó al Gobierno de "complicarle la vida a los argentinos".

Leé además

Axel Kicillof apuntó contra Milei: Cuida un solo empleo, el de Adorni

Axel Kicillof apuntó contra Milei por el ajuste: "Cuida un solo empleo, el de Adorni"

Por Redacción Política
Quedó aprobada la readecuación del Régimen de Zonas Frías con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones.

En Diputados, el oficialismo consiguió media sanción al recorte de los subsidios al gas por "zona fría"

Por Sebastián Hadida

En un video publicado en su cuenta de X, se lo muestra a Kicillof en la localidad de Tornquist, donde aseguró que es una de las zonas más frías de la provincia. "Tornquist, 9 a.m., 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como así, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno", expresó.

Embed

En la misma línea, criticó la modificación del régimen de Zona Fría, argumentando que deja "a 5 millones de bonaerenses sin la posibilidad de pagar el gas, la luz y otras cuestiones básicas".

"Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos", sentenció el Gobernador. Finalmente, expresó que "el Senado tiene que rechazar este proyecto".

Kicillof sobre la modificación del régimen: "es un gran error"

El pasado jueves, el Gobernador se refirió a la reducción de subsidios de Zona Fría durante una actividad en Florencio Varela y aseguró que es "un gran error que traerá consecuencias de todo tipo".

“Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”, sentenció.

En esa ocasión, también le pidió al Senado que "no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”.

Media sanción al proyecto

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles, con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de Zona Fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

La iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mauricio Macri cerró la visita a Mendoza en un bodegón: cuál fue el pedido que recibió de Cornejo.

Mauricio Macri cerró la visita a Mendoza en un bodegón: cuál fue el pedido que recibió de Cornejo

Por Jorge Yori
El líder del partido amarillo resaltó la gestión del jefe comunal y valoró el trabajo político del PRO en Luján de Cuyo.

"Es una joya": el elogio de Mauricio Macri a Esteban Allasino en su visita a Mendoza

Por Jorge Yori
El expresidente encabezó el acto “Próximo Paso” del PRO en el hotel Hilton, cuestionó las internas y luego se reunió con Alfredo Cornejo.

Mauricio Macri dio el "Próximo Paso" en Mendoza con críticas implícitas al gobierno de Milei: qué dijo

Por Jorge Yori
El expresidente visitó al jefe comunal antes de encabezar una actividad partidaria en Guaymallén.

Mauricio Macri se reunió con Esteban Allasino durante su visita en Mendoza: cómo sigue su agenda

Por Redacción Política