Kicillof cargó contra Milei por la reducción de subsidios de Zona Fría: "Crueldad e ignorancia"

Este sábado, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el proyecto para reducir los subsidios al gas por "Zona Fría" . El funcionario se expresó en sus redes sociales y acusó al Gobierno de "complicarle la vida a los argentinos".

En Diputados, el oficialismo consiguió media sanción al recorte de los subsidios al gas por "zona fría"

Axel Kicillof apuntó contra Milei por el ajuste: "Cuida un solo empleo, el de Adorni"

En un video publicado en su cuenta de X, se lo muestra a Kicillof en la localidad de Tornquist, donde aseguró que es una de las zonas más frías de la provincia. "Tornquist, 9 a.m., 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires . Como así, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno", expresó.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU

En la misma línea, criticó la modificación del régimen de Zona Fría, argumentando que deja "a 5 millones de bonaerenses sin la posibilidad de pagar el gas, la luz y otras cuestiones básicas".

"Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos", sentenció el Gobernador. Finalmente, expresó que "el Senado tiene que rechazar este proyecto".

Kicillof sobre la modificación del régimen: "es un gran error"

El pasado jueves, el Gobernador se refirió a la reducción de subsidios de Zona Fría durante una actividad en Florencio Varela y aseguró que es "un gran error que traerá consecuencias de todo tipo".



“Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”, sentenció.

En esa ocasión, también le pidió al Senado que "no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”.

Media sanción al proyecto

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles, con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de Zona Fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

La iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.