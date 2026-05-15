Axel Kicillof apuntó contra Milei por el ajuste: "Cuida un solo empleo, el de Adorni"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde criticó que el presidente Javier Milei y lo acusó de atacar los derechos de las mujeres.

Tensión en un acto de Kicillof: reclamos por Cristina y cánticos de "Axel presidente"

“No cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de Adorni”, expresó el Gobernador, quién también señaló que desde el gobierno de Milei “quieren instalar la crueldad, el autoritarismo, el sálvense quien pueda, el odio al otro”

Durante su discurso, también denunció un ataque sistemático del Presidente hacia las mujeres y diversidades, mencionando como ejemplo la eliminación de la galería de las mujeres en la Casa Rosada , y la disolución del Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

“Desde su campaña que viene haciendo un ataque sistemático a las mujeres y las diversidades, contra sus derechos, contra sus conquistas. Hizo una burla permanente del movimiento de mujeres, uno de sus blancos permanentes y favoritos” , sentenció.

Axel Kicillof durante el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades”

En la misma línea, se dirigió a los hombres que lo apoyan en su campaña. “Le digo a mis compañeros peronistas varones: tengamos más humildad, demos menos lecciones desde las redes, y tengamos en cuenta que desde que llegó Milei la vanguardia de la resistencia de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres”

Asimismo, Kicillof acusó al Gobierno nacional de aplicar un ajuste económico y de intentar cambiar "el alma del pueblo" con la "batalla cultural".

Tensión durante un acto de Kicillof

El pasado jueves, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la apertura del curso de Formación Política impulsado por el PJ de la provincia de Buenos Aires. Se trató de un acto atravesado por las tensiones internas del peronismo y los reclamos vinculados a la situación judicial de Cristina Kirchner.

Embed Durante el acto encabezado por Axel Kicillof abriendo el Curso de Formación Política "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación", organizado por el @capacitacionicp, un grupo de militantes le reclamó que pida la liberación de Cristina, y otro les respondió… pic.twitter.com/tWou9zlJdM — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 14, 2026

Mientras Kicillof hablaba ante los asistentes, un joven interrumpió el acto para reclamarle públicamente que se pronunciara sobre la situación de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. El manifestante desplegó un cartel con la consigna “Cristina libre”, generando un clima de tensión dentro del auditorio.

La reacción de los seguidores del gobernador no tardó en llegar: desde distintos sectores comenzaron a corear “Axel presidente”, en respaldo al mandatario bonaerense.

Entre sonrisas, Kicillof respondió que para lograr determinados cambios “hay que transformar a la Justicia y también a nuestro país”, intentando contener la situación sin profundizar la confrontación interna.