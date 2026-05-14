Tensión en un acto de Kicillof: reclamos por Cristina y cánticos de "Axel presidente"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó la apertura del curso de Formación Política impulsado por el PJ de la provincia de Buenos Aires. Se trató de un acto atravesado por las tensiones internas del peronismo y los reclamos vinculados a la situación judicial de Cristina Kirchner .

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La actividad reunió a dirigentes, intendentes, funcionarios provinciales y miles de inscriptos, aunque uno de los momentos más tensos ocurrió apenas comenzó el discurso del mandatario provincial.

Mientras Kicillof hablaba ante los asistentes, un joven interrumpió el acto para reclamarle públicamente que se pronunciara sobre la situación de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. El manifestante desplegó un cartel con la consigna “Cristina libre” , generando un clima de tensión dentro del auditorio.

La reacción de los seguidores del gobernador no tardó en llegar: desde distintos sectores comenzaron a corear “Axel presidente” , en respaldo al mandatario bonaerense.

Durante el acto encabezado por Axel Kicillof abriendo el Curso de Formación Política "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación", organizado por el @capacitacionicp , un grupo de militantes le reclamó que pida la liberación de Cristina, y otro les respondió… pic.twitter.com/tWou9zlJdM

Entre sonrisas, Kicillof respondió que para lograr determinados cambios “hay que transformar a la Justicia y también a nuestro país” , intentando contener la situación sin profundizar la confrontación interna.

Embed Axel Kicillof tomó la palabra y desde los palcos le reclamaron que pida por la libertad de Cristina y desde otro rincón pedían que haga silencio. El gobernador siguió con su discurso y el momento de tensión no pudo ser disimulado pic.twitter.com/7g6vbYUdqx — Andrés Sosa (@Sosandres) May 14, 2026

Silbidos contra Máximo Kirchner y mensaje de unidad

Durante el acto, el gobernador también hizo referencia a la nueva conducción del PJ bonaerense, espacio que actualmente lidera. En ese contexto, parte del público lanzó silbidos dirigidos hacia el anterior titular del partido, Máximo Kirchner, una señal más de la tensión que persiste desde hace meses entre distintos sectores del kirchnerismo.

Ante la situación, Kicillof intentó descomprimir el clima y pidió calma a los presentes: “Está bien compañeros”, expresó. El mandatario estuvo acompañado por el intendente de La Plata, Julio Alak, además de ministros provinciales, dirigentes del PJ, exfuncionarios y jefes comunales.

Kicillof destacó la convocatoria y criticó al Gobierno de Milei

En su exposición, el gobernador resaltó la cantidad de inscriptos al programa de formación y aseguró que el interés despertado representa una “señal política muy profunda”.

“Yo fui docente, pero nunca di una clase inaugural para 18.000 personas”, sostuvo Kicillof al destacar la diversidad geográfica, etaria y partidaria de quienes participarán del curso.

Además, planteó la necesidad de debatir la realidad económica y social del país y defendió la importancia de impulsar procesos de transformación desde la política y la educación.

Embed La Cámpora le mandó una bandita a Kicillof para romperle el acto y los educó un señor muy cordialmente.



pic.twitter.com/BorfaoOsZN https://t.co/P3mraCmdqF — Marian Herrera (@marianherrrera) May 14, 2026

Durante el acto, Kicillof también cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y apuntó contra la llamada “teoría del derrame”, concepto que vinculó con las políticas impulsadas por el oficialismo nacional.

El mandatario bonaerense ironizó incluso sobre expresiones utilizadas por funcionarios nacionales y lanzó una chicana dirigida al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Embed “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”



El Gobernador Axel Kicillof en la clase inaugural del Curso de Formación Política del PJ Bonaerense. pic.twitter.com/LGmQ8s5kP5 — Kicillofismo (@Kicillofismo) May 15, 2026

El respaldo de Julio Alak

Antes del discurso principal, Julio Alak agradeció públicamente a Kicillof y al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, por la gestión provincial. Además, el intendente platense volvió a manifestar su rechazo a la situación judicial de Cristina Kirchner y aseguró que el peronismo volverá al poder.

“Como dice la marcha, juntos unidos triunfaremos”, afirmó Alak ante los asistentes.