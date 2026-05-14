Tensión en un acto de Kicillof: reclamos por Cristina y cánticos de "Axel presidente"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la apertura del curso de Formación Política impulsado por el PJ de la provincia de Buenos Aires. Se trató de un acto atravesado por las tensiones internas del peronismo y los reclamos vinculados a la situación judicial de Cristina Kirchner.
La actividad reunió a dirigentes, intendentes, funcionarios provinciales y miles de inscriptos, aunque uno de los momentos más tensos ocurrió apenas comenzó el discurso del mandatario provincial.
Reclamo por Cristina Kirchner y reacción del público
Mientras Kicillof hablaba ante los asistentes, un joven interrumpió el acto para reclamarle públicamente que se pronunciara sobre la situación de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. El manifestante desplegó un cartel con la consigna “Cristina libre”, generando un clima de tensión dentro del auditorio.
La reacción de los seguidores del gobernador no tardó en llegar: desde distintos sectores comenzaron a corear “Axel presidente”, en respaldo al mandatario bonaerense.
Entre sonrisas, Kicillof respondió que para lograr determinados cambios “hay que transformar a la Justicia y también a nuestro país”, intentando contener la situación sin profundizar la confrontación interna.
Silbidos contra Máximo Kirchner y mensaje de unidad
Durante el acto, el gobernador también hizo referencia a la nueva conducción del PJ bonaerense, espacio que actualmente lidera. En ese contexto, parte del público lanzó silbidos dirigidos hacia el anterior titular del partido, Máximo Kirchner, una señal más de la tensión que persiste desde hace meses entre distintos sectores del kirchnerismo.
Ante la situación, Kicillof intentó descomprimir el clima y pidió calma a los presentes: “Está bien compañeros”, expresó. El mandatario estuvo acompañado por el intendente de La Plata, Julio Alak, además de ministros provinciales, dirigentes del PJ, exfuncionarios y jefes comunales.
Kicillof destacó la convocatoria y criticó al Gobierno de Milei
En su exposición, el gobernador resaltó la cantidad de inscriptos al programa de formación y aseguró que el interés despertado representa una “señal política muy profunda”.
“Yo fui docente, pero nunca di una clase inaugural para 18.000 personas”, sostuvo Kicillof al destacar la diversidad geográfica, etaria y partidaria de quienes participarán del curso.
Además, planteó la necesidad de debatir la realidad económica y social del país y defendió la importancia de impulsar procesos de transformación desde la política y la educación.
Durante el acto, Kicillof también cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y apuntó contra la llamada “teoría del derrame”, concepto que vinculó con las políticas impulsadas por el oficialismo nacional.
El mandatario bonaerense ironizó incluso sobre expresiones utilizadas por funcionarios nacionales y lanzó una chicana dirigida al vocero presidencial, Manuel Adorni.
El respaldo de Julio Alak
Antes del discurso principal, Julio Alak agradeció públicamente a Kicillof y al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, por la gestión provincial. Además, el intendente platense volvió a manifestar su rechazo a la situación judicial de Cristina Kirchner y aseguró que el peronismo volverá al poder.
“Como dice la marcha, juntos unidos triunfaremos”, afirmó Alak ante los asistentes.
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