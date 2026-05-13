El Gobierno celebró la homologación de la primera paritaria gremial bajo la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano confirmó este miércoles que se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral . Se trata de un acuerdo salarial firmado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

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"La medida se efectivizó el día de la fecha y homologó el acuerdo celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA)", expresó el comunicado.

Hito histórico en materia laboral. Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral. Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el… pic.twitter.com/E1it2vmRA4

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello señaló que se trata de "un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

El acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua , comprendido por el régimen de Trabajo Agrario. De esta manera, se establece un básico para los peones generales de $1.088.358,51 y la liquidación de una suma no remunerativa de $5335,10. Por lo tanto, este grupo percibirá $1.093.693,61 en mayo.

Así quedaron las escalas salariales mensuales

La paritaria comprende los meses de marzo, abril y mayo para los trabajadores rurales y estibadores. Así quedaron los salarios mensuales para el mes de mayo:

Peones generales: el sueldo básico es de $1.088.358,51 y percibirán una suma no remunerativa de $5335,10. Por lo tanto, la remuneración totaliza en $1.093.693,61.

el sueldo básico es de y percibirán una suma no remunerativa de $5335,10. Por lo tanto, la remuneración totaliza en $1.093.693,61. Peón único: básico de $1.116.058,33 y suma no remunerativa de $5470,88. Monto final a cobrar $1.121.529,21.

básico de y suma no remunerativa de $5470,88. Monto final a cobrar $1.121.529,21. Ovejeros. El haber llega a $1.127.265,44 y la suma no remunerativa a $5525,82. Recibirán $1.132.791,26.

El haber llega a y la suma no remunerativa a $5525,82. Recibirán $1.132.791,26. Especializados (Albañiles, herreros, mecánicos, etc.): el sueldo básico llega a $1.158.597,91 y la suma no remunerativa es de $5679,41.

el sueldo básico llega a y la suma no remunerativa es de $5679,41. Conductores tractoristas y maquinistas: La remuneración total suma $1.213.589,24 junto al básico y el bono no remunerativo.

La remuneración total suma junto al básico y el bono no remunerativo. Encargados: el básico alcanza $1.391.641,65 por el básico y la suma no remunerativa.

El nuevo incremento salarial tiene vigencia desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2026.

Paritarias UATRE Incremento salarial para el trabajador rural Instagram | @uatreoficial

Reclamos por parte del gremio

Desde la UATRE se había denunciado un atraso salarial que afectaba a los trabajadores rurales. El secretario general del gremio, José Voytenco acusó al Gobierno nacional de frenar la homologación de la paritaria.

"Una vez más, mediante chicanas administrativas, se obstaculiza el ejercicio de los derechos de los que laburan las tierras. La nueva, una paritaria acordada tiene 45 días de aprobada sin su homologación", señaló Voytenco.

Tras aprobarse aprobarse el acuerdo, desde el sindicato exigieron que el Estado cumpla su rol y garantice los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación."Lo que se firma entre partes debe tener efecto en tiempo y forma", resaltaron.