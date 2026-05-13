13 de mayo de 2026 - 18:07

El Gobierno celebró la homologación de la primera paritaria gremial bajo la reforma laboral

La UATRE cerró un aumento salarial tras demoras en la aprobación del convenio. Por su parte, la ministra Sandra Pettovello expresó que se trató de "un hito histórico en materia laboral"

El Gobierno celebró la homologación de la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

El Gobierno celebró la homologación de la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

Foto:

Agrofy
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Ministerio de Capital Humano confirmó este miércoles que se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral. Se trata de un acuerdo salarial firmado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Leé además

Cuánto gana un cajero de supermercado en Argentina en septiembre de 2025

Luego de las paritarias: cuánto cobrará un cajero de supermercado en mayo de 2026

Por Redacción Economía
El Ejecutivo provincial dispuso que las propiedades ubicadas en Capital sean utilizadas para el funcionamiento del Área de Género de la Dirección General de Escuelas.

El Gobierno entregó a la DGE tres inmuebles decomisados por trata de personas

Por Redacción Política

"La medida se efectivizó el día de la fecha y homologó el acuerdo celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA)", expresó el comunicado.

Embed

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello señaló que se trata de "un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

El acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua, comprendido por el régimen de Trabajo Agrario. De esta manera, se establece un básico para los peones generales de $1.088.358,51 y la liquidación de una suma no remunerativa de $5335,10. Por lo tanto, este grupo percibirá $1.093.693,61 en mayo.

Así quedaron las escalas salariales mensuales

La paritaria comprende los meses de marzo, abril y mayo para los trabajadores rurales y estibadores. Así quedaron los salarios mensuales para el mes de mayo:

  • Peones generales: el sueldo básico es de $1.088.358,51 y percibirán una suma no remunerativa de $5335,10. Por lo tanto, la remuneración totaliza en $1.093.693,61.
  • Peón único: básico de $1.116.058,33 y suma no remunerativa de $5470,88. Monto final a cobrar $1.121.529,21.
  • Ovejeros. El haber llega a $1.127.265,44 y la suma no remunerativa a $5525,82. Recibirán $1.132.791,26.
  • Especializados (Albañiles, herreros, mecánicos, etc.): el sueldo básico llega a $1.158.597,91 y la suma no remunerativa es de $5679,41.
  • Conductores tractoristas y maquinistas: La remuneración total suma $1.213.589,24 junto al básico y el bono no remunerativo.
  • Encargados: el básico alcanza $1.391.641,65 por el básico y la suma no remunerativa.

El nuevo incremento salarial tiene vigencia desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2026.

Paritarias UATRE
Incremento salarial para el trabajador rural

Incremento salarial para el trabajador rural

Reclamos por parte del gremio

Desde la UATRE se había denunciado un atraso salarial que afectaba a los trabajadores rurales. El secretario general del gremio, José Voytenco acusó al Gobierno nacional de frenar la homologación de la paritaria.

"Una vez más, mediante chicanas administrativas, se obstaculiza el ejercicio de los derechos de los que laburan las tierras. La nueva, una paritaria acordada tiene 45 días de aprobada sin su homologación", señaló Voytenco.

Tras aprobarse aprobarse el acuerdo, desde el sindicato exigieron que el Estado cumpla su rol y garantice los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación."Lo que se firma entre partes debe tener efecto en tiempo y forma", resaltaron.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Gobierno confía en que la oposición no conseguirá quorum para citar a Adorni en Diputados

    El Gobierno confía en que la oposición no conseguirá quorum para citar a Adorni en Diputados

    Eileen Wang, alcaldesa de la ciudad de Arcadia en California.

    Fue alcaldesa del sur de California, admitió actuar como agente para China y ahora podría ir a prisión

    La normativa incorpora a personas registradas como deudores alimentarios morosos y mantiene otras restricciones vinculadas a violencia y delitos en espectáculos deportivos.

    Deudores alimentarios sin fútbol y sin mundial: así es el nuevo castigo que aplicó Milei

    El Gobierno oficializó la privatización de Transener: quiénes son los nuevos dueños 

    El Gobierno confirmó la privatización de Transener por más de USD 356 millones