12 de mayo de 2026 - 09:32

Tarjeta Alimentar con aumento: el Ministerio de Capital Humano oficializó nuevos montos que paga ANSES

La actualización llega tras dos años sin cambios en los valores del beneficio alimentario destinado a familias que cobran prestaciones sociales.

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar se acreditarán junto con las prestaciones que paga ANSES.

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar se acreditarán junto con las prestaciones que paga ANSES.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Ministerio de Capital Humano oficializó un nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar, beneficio que paga ANSES a millones de familias dentro del programa Argentina Contra el Hambre. La actualización fue confirmada mediante la Resolución 161/2026 y modifica los valores que estaban congelados desde mayo de 2024.

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Con esta medida, los titulares de la prestación recibirán incrementos de hasta $41.363, dependiendo de la cantidad de hijos incluidos en el grupo familiar. El ajuste alcanza a beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

Cuánto cobra cada beneficiario de la Tarjeta Alimentar tras el aumento de ANSES

El nuevo cuadro de montos de la Tarjeta Alimentar establece subas para todos los grupos alcanzados por el programa. A partir de la actualización dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, las familias con un hijo pasarán de cobrar $52.250 a $72.250, lo que representa un incremento de $20.000.

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La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resoluci&oacute;n 161/2026.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026.

En el caso de las familias con dos hijos, el monto subirá de $81.936 a $113.299, mientras que quienes tengan tres o más hijos cobrarán $149.425, dejando atrás los $108.062 vigentes hasta ahora. De esta manera, el aumento para estos grupos será de $31.363 y $41.363 respectivamente.

La actualización era reclamada por beneficiarios del programa debido a que los valores permanecían sin cambios desde hace dos años. Con esta decisión, ANSES comenzará a liquidar los nuevos importes junto con las prestaciones correspondientes.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar y cuáles son los requisitos en 2026

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a las personas alcanzadas por ANSES, por lo que no es necesario realizar ningún trámite de inscripción. El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos.

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El aumento impactar&aacute; en familias que reciben AUH, Asignaci&oacute;n por Embarazo y pensiones no contributivas.

El aumento impactará en familias que reciben AUH, Asignación por Embarazo y pensiones no contributivas.

Además, también pueden acceder trabajadores rurales temporarios y empleados de la construcción incluidos dentro del Decreto 514/2021. En todos los casos, el grupo familiar debe contar con hijos de hasta 17 años inclusive para percibir el subsidio alimentario.

Sin embargo, cuando el hogar tiene hijos con discapacidad, no existe límite de edad para cobrar la Tarjeta Alimentar. El pago se deposita junto con la prestación principal y el monto varía según la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio.

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