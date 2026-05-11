11 de mayo de 2026 - 22:13

La Bancaria confirmó un paro que afectará al Banco Central y al Hipotecario

La Asociación Bancaria protesta contra cierres de tesorerías regionales, despidos y reducción de estructuras en entidades financieras.

Paro de La Bancaria: habrá demoras y atención limitada en entidades bancarias.&nbsp;(foto archivo)

Paro de La Bancaria: habrá demoras y atención limitada en entidades bancarias. (foto archivo)

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Asociación Bancaria confirmó un paro nacional parcial para este miércoles 13 de mayo de 2026, medida que afectará la atención presencial en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario.

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La protesta incluirá una reducción horaria en ambas entidades y podría generar demoras en distintos trámites bancarios realizados de manera presencial. Según se informó, el Banco Central funcionará únicamente entre las 10 y las 12, cerrando tres horas antes de su horario habitual.

En tanto, las sucursales del Banco Hipotecario también reducirán su atención al público y finalizarán la actividad antes de lo previsto. La medida podría impactar especialmente en operaciones realizadas por ventanilla y en trámites administrativos presenciales.

Qué operaciones podrían verse afectadas

Entre los servicios que podrían presentar demoras durante la jornada figuran:

  • Acreditaciones bancarias
  • Depósito y cobro de cheques
  • Operaciones empresariales
  • Trámites presenciales en sucursales

Desde las entidades advirtieron que la reducción horaria podría generar reprogramaciones o retrasos en algunas gestiones.

El paro de bancarios se cumplió con un "alto" acatamiento
La Bancaria anunci&oacute; una medida de fuerza y habr&aacute; cambios en la atenci&oacute;n bancaria. (foto archivo)

La Bancaria anunció una medida de fuerza y habrá cambios en la atención bancaria. (foto archivo)

Qué servicios seguirán funcionando normalmente

A pesar del paro parcial, las operaciones digitales continuarán funcionando con normalidad.

Entre los servicios habilitados se encuentran:

  • Transferencias bancarias
  • Home banking
  • Pagos electrónicos
  • Uso de billeteras virtuales

También continuará disponible la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, farmacias, estaciones de servicio y locales comerciales, mediante tarjeta de débito y DNI.

Qué bancos adhieren a la medida

La medida de fuerza alcanzará exclusivamente a:

  • Banco Central de la República Argentina
  • Banco Hipotecario

El reclamo de La Bancaria

Desde la Asociación Bancaria explicaron que el paro fue convocado en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades, las cuales —según denunciaron— afectan directamente a los trabajadores.

En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que podría implicar la pérdida de 32 puestos laborales y afectar el funcionamiento de economías regionales. El gremio también señaló que ya hubo protestas previas y gestiones ante la Secretaría de Trabajo, aunque acusó a las autoridades de mantener una postura “intransigente”.

Respecto del Banco Hipotecario, La Bancaria denunció el cierre de sucursales y la existencia de despidos en distintas provincias.

Además, la organización sindical responsabilizó a las autoridades del Banco Central y del Banco Hipotecario por el agravamiento de la situación laboral.

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