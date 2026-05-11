Cuarta marcha universitaria: qué reclaman y cuál será el recorrido este martes en Mendoza

La universidad pública argentina atraviesa una situación verdaderamente compleja y, una vez más, la respuesta será en las calles. Este martes 12 de mayo, Mendoza se sumará a la Cuarta Marcha Federal Universitaria , una movilización que promete ser masiva y que tiene como eje central la exigencia del pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , la medida busca frenar lo que los rectores califican como una situación crítica . Los datos que manejan las casas de altos estudios son elocuentes: entre 2023 y 2026, las transferencias del Estado nacional a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6%. Según advierten desde el sector, este recorte posiciona a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior, poniendo en jaque el desarrollo académico y científico.

El conflicto no solo pasa por los edificios y los gastos de funcionamiento; el factor humano es el más golpeado. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%.

Esta erosión salarial, según plantean, ha dejado al sistema con los haberes más bajos de los últimos 23 años . Por este motivo, la comunidad académica exige que el Gobierno Nacional acate el fallo judicial que ordenó la recomposición de los sueldos, como así también de las becas estudiantiles y los fondos para el funcionamiento diario de las instituciones.

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La previa de la marcha se vivió intensamente en el ecosistema digital. Las redes sociales se convirtieron en un nodo de repercusión donde los usuarios manifiestan su adhesión y los propios trabajadores de la educación exponen la crudeza de la crisis : muchos han optado por subir sus bonos de sueldo para visibilizar los "magros salarios" que perciben.

A este clima se sumó un fuerte respaldo del arco cultural. A través de un video grabado en la Universidad Nacional de las Artes, figuras como Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Paco Amoroso y Dolores Fonzi convocaron a la ciudadanía a participar de la jornada federal.

La marcha en Mendoza: horario y recorrido

En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ha hecho extensiva la invitación a toda la sociedad mendocina. La cita comenzará a las 15 con una concentración en el ingreso al campus universitario.

El cronograma previsto para la movilización es el siguiente:

Inicio: a las 16 se dará inicio a la marcha desde el campus de la UNCuyo.

Trayecto: la columna se desplazará por calle Carlos Lencinas, girará hacia el sur por Padre Contreras y continuará por Avenida del Libertador.

Tramo final: el avance seguirá por Avenida Emilio Civit y calle Sarmiento.

Punto de llegada: la manifestación concluirá con un acto en la Plaza Independencia.

En tanto, en Buenos Aires la concentración principal será a las 14 en Avenida de Mayo y Salta.