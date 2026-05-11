11 de mayo de 2026 - 10:01

Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, entre los famosos que convocan a la marcha universitaria

Referentes de la música, el cine, el teatro y la televisión argentina se sumaron al reclamo universitario y convocaron a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes 12 de mayo en distintos puntos del país.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Referentes de la música, el cine, el teatro y la televisión argentina se sumaron al reclamo universitario y convocaron a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes 12 de mayo en distintos puntos del país.

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La movilización tiene como principal objetivo exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes, en medio de la pérdida del poder adquisitivo que, según datos del sector, supera el 43% desde diciembre de 2023.

La convocatoria fue impulsada a través de un video grabado en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes y contó con el apoyo de artistas como Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani y Dolores Fonzi, entre otros referentes culturales.

La concentración principal será desde las 14 en Avenida de Mayo y Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también se prevén movilizaciones en distintas provincias.

Además del reclamo educativo, desde el sector advirtieron que el ajuste presupuestario también podría impactar en áreas vinculadas a la salud pública. En ese sentido, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo alertó que la falta de fondos pone en riesgo la atención de más de 110 mil pacientes.

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