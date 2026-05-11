Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, entre los famosos que convocan a la marcha universitaria

Referentes de la música, el cine, el teatro y la televisión argentina se sumaron al reclamo universitario y convocaron a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes 12 de mayo en distintos puntos del país.

Referentes de la música, el cine, el teatro y la televisión argentina se sumaron al reclamo universitario y convocaron a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes 12 de mayo en distintos puntos del país.

La movilización tiene como principal objetivo exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes, en medio de la pérdida del poder adquisitivo que, según datos del sector, supera el 43% desde diciembre de 2023.

La convocatoria fue impulsada a través de un video grabado en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes y contó con el apoyo de artistas como Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani y Dolores Fonzi, entre otros referentes culturales.

La concentración principal será desde las 14 en Avenida de Mayo y Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también se prevén movilizaciones en distintas provincias.

Además del reclamo educativo, desde el sector advirtieron que el ajuste presupuestario también podría impactar en áreas vinculadas a la salud pública. En ese sentido, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo alertó que la falta de fondos pone en riesgo la atención de más de 110 mil pacientes.