Así fue el conflictivo retiro de la calesita del Parque: qué habrá en el lugar y cómo avanzan las obras

Y, un día, la histórica calesita del parque General San Martín fue retirada de su emblemática ubicación . Ocurrió hace unos días, aunque en las últimas horas la novedad fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia . Y el procedimiento fue por demás conflictivo, trabado y con acusaciones cruzadas . De hecho, fue necesario llegar a un juicio de desalojo administrativo para retirarla y fue personal de la Provincia quien se encargó de hacerlo. Aunque ese costo deberá correr por parte del hoy exconcesionario .

El duro relato del único argentino en el crucero del hantavirus: "Es un viaje inolvidable"

“El retiro de la calesita era importante para empezar a planificar y trabajar en la zona . Una vez que se sacó, se desmontó la estructura de techo, rejas y todo lo que la resguardaba . Allí se va a encontrar la nueva unidad de servicios (que incluirá sanitarios y un local gastronómico ). Eso se va a licitar para que la explotación comercial la haga un privado , pero se necesitaba empezar a trabajar en el lugar para dejar lista la carcasa ", detalló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, a Los Andes .

De hecho, celebró que finalmente se haya retirado el carrusel y, en cierto modo, puesto fin a una encendida polémica que llevaba más de un año, ya que es el sector donde mayor tiempo demandarán los trabajos de la renovación integral del parque General San Martín.

Calesita del Parque General San Martín Comenzaron las obras de remodelación de la zona de la Calesita del Parque General San Martín. Ramiro Gómez / Los Andes

Desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, en tanto, detallaron que -hasta el momento- ya se ha avanzado en la rotonda (donde, además de la calesita, se encontraban los antiguos juegos para niños) en las tareas de replanteo, el manejo de interferencia por forestales, la demolición de pisos, la incorporación de material estabilizado para nivelar y el ya mencionado desmantelamiento de la calesita y entrega de materiales al dueño.

"Los juegos viejos ya fueron retirados también, mientras que los nuevos ya han sido adquiridos por la Provincia y se van a instalar cuando sea el momento", agregó Haudet.

¿Fin de la novela? Juicio por medio, retiraron la vieja calesita del Parque

La salida de la histórica calesita del parque General San Martín fue un verdadero "culebrón", donde no faltaron la tensión, los reclamos, las acusaciones cruzadas y un largo conflicto administrativo.

rotonda 6 Así fue el conflictivo retiro de la calesita del Parque, qué habrá en el lugar y cómo avanzan las obras Gentileza

Tras una serie de idas y vueltas, a comienzos de marzo de este año el conflicto entre el concesionario de la calesita, Carlos Alonso y el Gobierno de Mendoza recrudeció. El avance de las obras en la rotonda iba cercando -poco a poco- a este emblemático atractivo, que llevaba más de 70 años funcionando.

El proyecto oficial de remodelación y refuncionalización contempla transformar completamente ese sector del parque, con nuevos espacios recreativos, pisos de goma, luminarias, áreas verdes y un polo gastronómico con baños y servicios. En ese contexto, la calesita necesitaba desmontada de su ubicación actual (donde está previsto el polo gastronómico y de servicios), aunque la renovada rotonda contempla un nuevo espacio para la calesita, puntualmente en el medio del espacio.

Para ello se ha previsto llamar a una licitación más adelante y de la que podrán participar los oferentes interesados, incluido Alonso (si es que tiene intenciones de hacerlo y cumple con los requisitos del pliego licitatorio). Sin embargo, Alonso insistía en seguir en el lugar e, incluso, había pedido a las autoridades del Parque que le permitieran montar la calesita en otro sector del espacio verde para refaccionarla sin que tuviese que ser desarmada y retirada por completo. No obstante, desde Biodiversidad y Ecoparque rechazaron ese pedido al considerarlo inviable.

Calesita del Parque General San Martín Comenzaron las obras de remodelación de la zona de la Calesita del Parque General San Martín. Ramiro Gómez / Los Andes

En medio de este conflicto, el concesionario mantenía el carrusel en el lugar, aunque en las últimas semanas desde el Gobierno lo habían cerrado con un candado (sumado a que todo el perímetro había sido cercado por tela metálica y mediasombra, precisamente al encontrarse el espacio en obras). Hasta que, finalmente, a fines de abril la calesita fue desmantelada y retirada.

"Esta persona era un permisionario con el permiso vencido, a quien se intimó reiteradas veces para retirarla. Y como no retiró la calesita, la retiró el Gobierno con juicio incluido”, explicó Haudet. Y resaltó que en los últimos años el carrusel funcionó con que el permiso de explotación precario por haberse vencido el plazo de la concesión.

La antigua calesita será trasladada a unos metros de donde se encuentra. | Foto: José Gutierrez / Los Andes Así fue el conflictivo retiro de la calesita del Parque, qué habrá en el lugar y cómo avanzan las obras Archivo Los Andes

Los últimos episodios de la novela entre Alonso y el Gobierno -previo al retiro de la calesita- generaron momentos de tensión y resistencia, tanto que en las redes sociales varios mendocinos compartieron sus recuerdos en ese histórico paseo.

Qué harán en la rotonda

El plan del Gobierno es convertir el sector en un nuevo nodo de servicios y recreación dentro del Parque General San Martín. La intervención incluye una importante reorganización del espacio y nuevas propuestas para quienes visitan el paseo.

Rotonda 2

Uno de los puntos centrales será la construcción de un edificio de servicios que incluirá baños públicos y una unidad gastronómica. Ese espacio, pensado donde hasta hace unos días estaba la histórica calesita, será posteriormente concesionado a privados mediante licitación.

Mientras tanto, ya comenzaron los trabajos preliminares en toda la rotonda.

“Ahora estamos avanzando en la limpieza y desarme de todo lo que no va a estar más”, describió el funcionario.

Un teatrino abierto y 420 días de trabajo

La transformación de la Rotonda de la Calesita forma parte de un proyecto más amplio de recuperación y puesta en valor de espacios públicos vinculados al Ecoparque y al Parque.

Rotonda 1 Así fue el conflictivo retiro de la calesita del Parque, qué habrá en el lugar y cómo avanzan las obras Gentileza

El plazo total de obra es de 420 días corridos desde la firma del acta de inicio, que se concretó el 15 de marzo.

“Lo primero que había que hacer era desmantelar lo que había y limpiar, y eso ya se hizo”, explicó Haudet.

Durante los últimos días, en tanto, ya comenzó la etapa de nivelación, ordenamiento y definición de nuevos sectores.

Entre los puntos pendientes aparece también el replanteo del teatrino abierto proyectado para ese espacio, una propuesta que busca sumar actividades culturales y recreativas al aire libre.