Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: colocaron un candado y ya retiran otros juegos

En el Parque General San Martín se ha desatado la más inesperada de las batallas, que tiene a la histórica Calesita de la Rotonda como desencadenante y botín al mismo tiempo. La renovación integral de este espacio verde contempla, entre otros trabajos, la remodelación de la rotonda de juegos . Aquí entra la calesita, que no solo deberá ser relocalizada -quedará en el centro de la rotonda-, sino que el Gobierno confirmó que hará un llamado a licitación para que quienes deseen ofertar su propio carrusel puedan presentarse como oferentes.

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Durante las últimas horas comenzó el retiro de los juegos actuales de este predio, por lo que es cuestión de días para que se inicie el desmantelamiento de la famosa calesita . Todo esto ocurre mientras la pelea por el carrusel acumula idas y vueltas en la Justicia de Mendoza , con denuncias cruzadas. Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque ya intimaron en reiteradas oportunidades al concesionario para que retire la estructura, la refaccione en un sitio privado y luego participe del proceso licitatorio con miras a volver a instalarla en el centro de la rotonda. Esta es precisamente la licitación anunciada por el Gobierno para refuncionalizar la calesita del Parque San Martín .

Por su parte, Carlos Alonso , concesionario actual y dueño de la calesita ubicada en el ingreso a la rotonda, insiste en que le permitan reubicar la estructura dentro del parque , para poder seguir funcionando mientras avanza la refacción y luego competir como oferente.

Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos

Pero aquí es donde se desata el conflicto. Desde el Ejecutivo señalan que la calesita lleva años funcionando con un permiso precario , y aclaran que no pueden asignar un lugar donde siga operando y, en paralelo, se la refaccione utilizando materiales potencialmente riesgosos .

Alonso, en tanto, argumenta que se trata de una cuestión de voluntad política y ha solicitado que se declare patrimonio cultural a la calesita, que lleva más de 70 años funcionando.

Cierre con candado y retiro de todos los juegos

La novedad más reciente tiene que ver con el cierre del acceso a la calesita. Aunque ya estaba rodeada desde hacía semanas por un cerco de tela metálica y media sombra, el miércoles pasado -en la antesala del fin de semana XXL-, las autoridades provinciales cerraron el portón de ingreso, colocaron un candado y un cartel que prohíbe el acceso.

calesita 6 Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos Gentileza

Consultadas por Los Andes, desde Biodiversidad y Ecoparque confirmaron que la decisión pasó a manos de los abogados de la Asesoría de Gobierno, debido a que el concesionario no acató los pedidos de retiro del predio, ya que no cuenta con permisos vigentes para seguir operando.

Del otro lado, Alonso sostiene que aún no se habían cumplido los tiempos procesales y que, con el bloqueo del acceso, quedó imposibilitado de retirar sus bienes -incluida la calesita-.

Como sea, la calesita del Parque San Martín tiene sus días contados y se prevé que su desmantelamiento comenzará en breve, más aún teniendo en cuenta que el sitio ya está cerrado al público.

Un conflicto de mil y un vueltas

A comienzos de marzo, con el conflicto en pleno auge -aunque lleva años de encontronazos-, Carlos Alonso anunció que la calesita daría sus últimas vueltas antes de ser retirada. Informó que sería sin costo y fijó una fecha tentativa para mediados de marzo. Sin embargo, aclaró que insistiría con presentaciones judiciales para obtener una autorización que le permitiera seguir en el lugar o, en su defecto, relocalizar la calesita en otro sector del parque y que siguiera en funcionamiento mientras avanzan las obras.

calesita 5 Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos Gentileza

Pasó el 15 de marzo, pasó el fin de semana largo por el Día de la Memoria, y ya entrado abril, nada cambió en el expediente judicial. Tras el fin de semana XL de marzo, y con el objetivo de comenzar el grueso de los trabajos, las autoridades provinciales cercaron la calesita con tela metálica y media sombra, lo mismo que se aplicó al resto de los sectores en remodelación.

El miércoles de la semana pasada, previo al fin de semana largo de Semana Santa y el Día de la Soberanía Argentina en Malvinas, Alonso se encontró con un nuevo candado que bloqueaba el ingreso a la calesita, ya delimitada desde hacía días.

“Yo había presentado otra medida en la Justicia para que me permitieran seguir funcionando, pero antes de que saliera una resolución, me encontré con un candado que me dejaba sin poder buscar mis cosas, empezando por la calesita”, relata Alonso a Los Andes, quien además convocó a un escribano para dejar constancia del cierre.

Junto al candado, un cartel impreso reza: “Prohibido el acceso a cualquier persona ajena a la obra”, advirtiendo que la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque no se responsabiliza por daños o contingencias.

Aunque el concesionario pidió en el Polo Judicial una intervención urgente, no pudo abrir las puertas durante todo el fin de semana largo.

Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos Marcelo Álvarez / Los Andes

A esto se suma que, durante la mañana de hoy, comenzó el retiro de los juegos de plaza ubicados en la rotonda, lo que anticipa que el desmantelamiento de la calesita es inminente.

Desde Biodiversidad y Ecoparque mantienen su postura: la calesita estaba operando con un permiso provisorio, y si Alonso quiere continuar, deberá desmontarla, refaccionarla en un sitio privado y luego presentarse a la nueva licitación. La relocalización dentro del parque fue descartada por no cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para trabajar con materiales de restauración.

calesita 2 Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos Foto: Marcelo Álvarez / Los Andes.

“No resulta viable asignar un espacio dentro del predio para la reparación de la calesita”, se lee en la nota firmada por el director Ignacio Haudet, donde se especifica que la restauración requiere planificación técnica, personal idóneo y condiciones que el parque no puede garantizar.

El pedido de patrimonio cultural y la opción Guaymallén

Tras la negativa del Gobierno, Alonso solicitó que la calesita sea declarada patrimonio cultural de Mendoza, aunque -según afirma- ese pedido jamás prosperó.

También cuenta que estaba avanzado un acuerdo para trasladar la calesita a un espacio verde de Guaymallén, donde podría seguir funcionando mientras se realizaban las refacciones necesarias para participar de la licitación. Pero, asegura, esa posibilidad “se esfumó de un día para el otro”.

La antigua calesita será trasladada a unos metros de donde se encuentra. | Foto: José Gutierrez / Los Andes Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos Archivo

Aun así, la calesita funcionó hasta el último día previo a la instalación del candado. “Vinieron muchos merenderos, la gente se sacaba fotos, firmaban libros de visitas. Todos me contaban historias de su vida referidas a la calesita”, recuerda Alonso.

Desde Biodiversidad y Ecoparque, en cambio, remarcan que el cierre fue necesario porque la estructura no contaba con seguro ni normativas vigentes, lo que impedía cualquier responsabilidad ante un eventual accidente.

La historia de la Calesita del Parque

La calesita tiene más de 70 años de funcionamiento y más de tres décadas en su ubicación actual. Con el inicio de las recientes obras, surgieron temores sobre su cierre definitivo. Lo cierto es que será retirada próximamente, aunque el nuevo proyecto prevé instalar una calesita renovada en el centro de la rotonda, en una segunda etapa.

Alonso pidió trasladar su carrusel dentro del parque para no interrumpir su funcionamiento, lo que le permitiría mantenerla en condiciones para competir en la futura licitación. Pero desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque insistieron en que no existe un lugar adecuado para ello.

La última concesión y el origen del conflicto

La calesita opera con permisos precarios desde 2022, cuando venció la última concesión otorgada a la familia Alonso.

Calesita del parque General San Martín. Foto: José Gutierrez / Los Andes Calesita del parque General San Martín. Archivo

Antes de eso, la estructura había sido comprada en 1985 por José Cristóbal Alonso, padre del actual concesionario, y reinstalada en el parque en 1990 tras participar del llamado a licitación de aquel año.

La licitación que encendió todo

En 2023 la Provincia anunció la remodelación de la Rotonda de la Calesita y lanzó un llamado a licitación que finalmente cayó. Pero en 2024 el proceso se reactivó y los trabajos fueron adjudicados, con una inversión cercana a los $3.200 millones. Con el inicio de obra, el retiro de juegos y el cerco perimetral, la suerte de la calesita parece sellada.

El Gobierno emplazó a Alonso a retirarla desde noviembre de 2023, reiterando intimaciones durante enero, febrero y marzo de este año.