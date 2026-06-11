11 de junio de 2026 - 20:21

Sube la máxima en Mendoza, pero anticipan alerta por viento Zonda: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 6°C. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Viento Zonda en Mendoza este viernes 12 de junio.

Viento Zonda en Mendoza este viernes 12 de junio.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes se presentará en Mendoza con condiciones meteorológicas de gran intensidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará caracterizada por un incremento en las marcas térmicas vespertinas y la activación de ráfagas en las zonas más elevadas y en el sur provincial.

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El pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura. Tras un amanecer frío donde la mínima se ubicará en los 6°C, el termómetro mostrará una evolución favorable en la tarde, con una máxima que alcanzará los 17°C.

Sin embargo, la mayor atención de las autoridades de Defensa Civil estará puesta en la franja de la montaña y el sur mendocino. El reporte agrometeorológico advierte de forma explícita sobre la presencia de viento Zonda en precordillera y en Malargüe.

En la cordillera las condiciones se mantendrán estables durante la mayor parte del viernes, permitiendo en principio una ventana de buen tiempo para las operaciones logísticas. Cabe destacar que hoy reabrió el Paso Cristo Redentor y la cordillera regaló impactantes postales nevadas.

Anticipo del pronóstico para fin de semana

Las condiciones atmosféricas sufrirán un vuelco rotundo a partir del sábado 13 de junio, configurando un arranque de fin de semana puramente invernal. El pronóstico extendido anticipa un día mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura. La máxima se desplomará a apenas 12°C, la mínima será de 7°C y se prevén precipitaciones aisladas en el llano, acompañadas por un nuevo temporal con nevadas en cordillera que complicará la alta montaña.

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