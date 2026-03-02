La calesita del Parque prepara una última vuelta gratis: cuándo cerrará y dónde la trasladarán

Los Portones del Parque, los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el lago, el Monumento al Ejército de los Andes en lo más alto del Cerro de la Gloria... Los íconos del Parque General San Martín, uno de los mayores atractivos de Mendoza, parecen infinitos . Y resulta imposible dejar afuera del listado a la icónica calesita ubicada en la rotonda que lleva su nombre y su paseo con juegos, predio ubicado a 200 metros de la fuente.

Durante los últimos días se reflotó un conflicto que no tiene nada de nuevo (de hecho, hace tres años también tomó protagonismo la misma polémica). Y es que, con el inicio de las obras de remodelación en esta rotonda, se encendieron algunas alarmas ante la posibilidad del cierre definitivo de la calesita , que lleva más de 70 años funcionando de forma ininterrumpida y más de tres décadas en ese sitio emblemático.

Incluso, en las redes sociales se viralizó un video donde se advierte ante el inminente cierre de la calesita y la tristeza que genera este golpe a la nostalgia . Lo cierto es que la calesita dejará de funcionar y será retirada en los próximos días (probablemente en el plazo de dos semanas) de la locación actual. En el lugar, el nuevo proyecto contempla la instalación de una unidad de servicio (kiosco restaurante, baños) , aunque no en lo inmediato.

La calesita del Parque prepara una última vuelta gratis, entre rumores de cierre y cruces por la reubicación

No obstante, en el centro de la remodelada rotonda se ha previsto la relocalización de la calesita, aunque ello será recién para una segunda etapa y cuando las obras más gruesas de la rotonda y sus renovados juegos estén terminadas. Esto es lo que ha generado un cortocircuito entre el actual concesionario y el Gobierno de Mendoza .

Porque Carlos Alonso (empresario dueño de la actual calesita) ha pedido que le permitan trasladar la estructura a otro sector del parque para que no deje de funcionar mientras avanzan las obras en la rotonda , lo que le permitiría -además- mantenerla y prepararla para presentarse como oferente cuando se haga el llamado a licitación para instalar este entretenimiento en el centro de la rotonda.

La calesita lleva más de 70 años en el Parque, aunque entre 1985 y 1990 funcionó al costado de la terminal, sobre el Acceso Este. | Foto:José Gutiérrez / Los Andes La calesita lleva más de 70 años en el Parque, aunque entre 1985 y 1990 funcionó al costado de la terminal, sobre el Acceso Este. | Foto: Archivo Los Andes

No obstante, desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque le han respondido que no existe otro lugar que cumpla con los requisitos para trasladarla, al tiempo que lo han emplazado para que se retire del tradicional lugar donde está funcionando actualmente (con permiso precario otorgado por la misma Provincia) para poder avanzar con los trabajos proyectados.

En ese sentido, aclararon que Alonso podrá poner a punto su calesita y, cuando se haga el llamado a licitación para instalar este entretenimiento en el nuevo espacio definido, podrá presentarse cumpliendo con todas las condiciones que se exigen. Pero el concesionario actual insiste en que le permitan trasladarse a otro lado en ese interín.

En medio de este conflicto -y ante el inminente cierre de la calesita en su tradicional locación-, el actual concesionario tiene en mente hacer una emotiva "despedida de la calesita". Será un domingo (el 8 o el 15 de marzo, dependiendo de cuando sea el retiro), con boletos liberados para quienes quieran dar esa última vuelta.

A las vueltas: así está el conflicto por la calesita del Parque San Martín

En 2023, el Gobierno de Mendoza anunció la remodelación de la Rotonda de la Calesita, y en junio de ese año oficializó el llamado a licitación para los trabajos. En aquella ocasión se presentaron dos oferentes, pero finalmente el llamado se cayó y no se avanzó con la adjudicación ni tampoco con el comienzo de los trabajos.

Y, aunque nada cambió en la práctica y no hubo trabajos in situ oportunamente, la polémica se encendió ya a fines de 2023. Porque en diciembre de ese año comenzaron a circular los rumores referidos a un inminente e inevitable desmantelamiento de ese sitio, donde funcionaba desde 1985.

Embed

Esta versión, al igual que el más reciente anuncio, despertó la preocupación de distintas generaciones de mendocinos que dieron una y mil vueltas en el carrusel y quienes, si tuvieron suerte, se quedaron alguna vez con la sortija que les permite dar una vuelta gratis. Pero como la licitación no prosperó, en definitiva nada cambió en el lugar, y la calesita siguió girando.

Ya en la actual gestión, la Provincia reiteró el llamado a licitación para las obras en la rotonda, y esta vez los trabajos fueron adjudicados. De hecho, en el predio ya se ha comenzado con el cierre perimetral y colocaron el cartel de obra donde se aclaran los trabajos a realizar y el monto destinado para este fin (casi 3.200 millones de pesos).

Por esto mismo, las versiones de cierre volvieron a instalarse, las acusaciones cruzadas entre Alonso y Biodiversidad y Parque retornaron y, en las redes, varios creadores de contenidos dedicaron segundos de sus videos a la situación.

"Yo nunca dije que me quería quedar a la fuerza ni que me oponía a las obras para instalar un área de servicios donde está la calesita ahora y relocalizarla en el centro de la rotonda. Yo solo pido que me otorguen otro lugar para poder tenerla armada mientras tanto. Y la voy reparando, remodelando y preparando hasta que sea el llamado a licitación para la nueva calesita, y ahí participar", destaca Carlos Alonso a Los Andes.

Sin embargo, ante este pedido hubo una respuesta negativa de parte de Biodiversidad y Ecoparque de la Provincia.

El parque General San Martín de Ciudad. Rotonda en la zona de la Calesita La calesita del Parque prepara una última vuelta gratis, entre rumores de cierre y cruces por la reubicación Archivo Los Andes

"No resulta viable asignar un espacio dentro del predio del Parque General San Martín para la reparación de la calesita, dado que, conforme a lo indicado por especialista en restauración, dichas tareas requieren personal idóneo, planificación técnica específica y condiciones de seguridad que el Parque no puede garantizar, especialmente ante el eventual uso de materiales o sustancias potencialmente riesgosas, tanto para el bien como para los visitantes", se detalla en la nota firmada por el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

De hecho, a Alonso se lo emplazó a cerrar e iniciar el desmantelamiento de la calesita actual el 20 de noviembre del año pasado -para abandonar el predio y dejarlo disponible para los trabajos proyectados-; pedidos que fueron reiterados durante enero y febrero y a raíz de respuestas que enviaba el concesionario ante esos pedidos y donde solicitar prórrogas.

"Les he pedido que me dejaran tenerla hasta una semana después de la Vendimia, que es cuando termina la temporada. Porque hoy no tengo un lugar a donde llevármela. Pero las respuestas a todos estos pedidos han sido negativas", describe Alonso.

Cómo opera actualmente la tradicional calesita

La calesita de la rotonda lleva más de 70 años en el Parque, aunque entre 1985 y 1990 fue retirada del lugar. Su primer dueño, de apellido Hermida, la retiró en 1985 y ahí se la vendió José Cristóbal Alonso, padre de Carlos (actual concesionario).

A lo largo de su vida, Alonso (padre) había tejido una relación muy estrecha con las calesitas y con la de la rotonda del Parque en particular. Tanto que en una oportunidad le dijo a Hermida que, si en alguna ocasión decidía venderla, él la compraría.

La zona de juegos infantiles aledaños a la calesita del Parque General San Martín, será remodelada a nuevo. Foto: Mariana Villa / Los Andes La calesita del Parque prepara una última vuelta gratis, entre rumores de cierre y cruces por la reubicación Archivo Los Andes

Así fue como en 1985 don Hermida se apareció por la casa de don Alonso para proponerle formalmente ser el nuevo dueño de la calesita. Sin pensarlo dos veces, José Cristóbal Alonso la compró. Pero no la instaló en el acto en la misma rotonda donde llevaba ya varias décadas.

Entre 1985 y 1990, al no renovar la concesión de Hermida con su carrusel, este hombre la vendió. Y Alonso debió buscar un lugar donde instalarla hasta que pudiera presentarse al nuevo llamado para regresarla al principal espacio verde de la provincia.

Así fue como, entre 1985 y 1990, José Cristóbal Alonso fundó un parque de juegos al costado de la terminal de ómnibus, en el espacio lindante al Acceso Este. Y durante esos cinco años la calesita estuvo allí. Hasta que en 1990, Alonso (padre) pudo cumplir su sueño de regresarla al Parque.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Turismo Lichi (@turismolichi)

Ante el nuevo llamado para concesionar el espacio, la calesita de la familia Alonso fue elegida para instalarse en el lugar. Por entonces, las concesiones eran por cinco años y luego volvía a hacerse el llamado, aunque en ese interín se extendió a otros cinco años -y con la posibilidad de prorrogarse a 10 años en total-. Así fue como los últimos convenios fueron por una década.

La última concesión para los Alonso y su calesita en la rotonda se extendió entre 2012 y 2022, por lo que desde ese año se encuentra vencida. No obstante, está trabajando con permisos provisorios o precarios, otorgados por el mismo Ejecutivo. Pero ahora, con el nuevo proyecto ya en ejecución, la intención de la Provincia es regularizar las condiciones de la nueva calesita (que puede ser la de Alonso, aunque relocalizada) y garantizar que se cumplan todos los requisitos.

La antigua calesita será trasladada a unos metros de donde se encuentra. | Foto: José Gutierrez / Los Andes La calesita del Parque prepara una última vuelta gratis, entre rumores de cierre y cruces por la reubicación Archivo Los Andes

Entre tantas versiones cruzadas entre las autoridades del Parque y el concesionario actual están las del cumplimiento de requisitos por parte de Alonso. Mientras que desde la Provincia aseguran que no los cumple, el propio Alonso asegura haber dejado más que demostrado que no es un mal concesionario.

"Él (NdA: por Alonso) está habilitado a participar de la licitación en el nuevo espacio para la calesita como cualquier otro oferente. La intención siempre fue que estuviese, pero con una nueva licitación, y que se trate de un calesita que cumpliera condiciones", explicó Haudet.

La calesita en números