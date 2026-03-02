UPD con desayuno incluido: sin incidentes, la DGE no debió activar el protocolo por alumnos alcoholizados

Como balance en términos generales, podría decirse que el festejo por el último primer día, o UPD , transcurrió sin mayores inconvenientes , salvo lo que ya habitualmente sucede: algunas fiestas desactivadas por Seguridad .

El UPD, entre la emoción de los chicos y la inquietud de los adultos: 7 cosas que hay que saber

UPD: cómo son los preparativos para esta nueva "tradición" de los que egresan del secundario

La celebración que realizan la noche previa al primer día de clases los estudiantes que van a cursar el último año de secundaria había generado cierta inquietud entre algunos adultos, padres, docentes y autoridades.

Lo cierto es que según evaluaron en la Dirección General de Escuelas (DGE) , en general la jornada transcurrió tranquila. Hasta el mediodía no habían tenido que activar el protocolo en ningún colegio ante la llegada de chicos con consumo de alcohol y por lo cual tuvieran que llamar a sus padres para retirarlos. Ya se había advertido que no se permitiría el ingreso a ningún alumno en esas condiciones. Asimismo, destacaron que hubo mucho acompañamiento de los padres y, en general, en las escuelas se organizó un desayuno para recibirlos, luego de que hubieran pasado la noche en el festejo, organizado por los mismo chicos.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad informó que hubo controles durante la noche del domingo en toda la provincia. El saldo fue de 18 eventos desactivados.

El UPD es un nuevo rito que organizan los estudiantes que van a cursar su último año del secundario . La idea es pasar juntos y de fiesta la noche previa al inicio de clases, que para este grupo fue hoy, por lo que los festejos fueron anoche, luego de lo cual llegan juntos al colegio.

En el 2023 se clausuraron 16 fiestas de estudiantes en Mendoza por los festejos del UPD Como balance en términos generales, podría decirse que el festejo por el último primer día, o UPD, transcurrió sin mayores inconvenientes, salvo lo que ya habitualmente sucede: algunas fiestas desactivadas por Seguridad.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE hizo un primer balance del Último Primer Día (UPD) y destacó que la jornada transcurrió sin mayores inconvenientes en las escuelas secundarias de la provincia.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó que, aunque su mirada corresponde a las secundarias orientadas, hubo intercambio con colegas de escuelas técnicas y de gestión privada. “Estamos todos observando lo mismo. Mucho acompañamiento de las familias en el desayuno, como propuesta de las escuelas para recibir a los chicos”, señaló.

Hasta el mediodía del lunes, no se habían registrado situaciones que obligaran a intervenir formalmente. “No tengo conocimiento, a esta hora, de ninguna activación del protocolo. Eso significa haber llamado a los padres para retirar al alumno porque no estaba en condiciones de ingresar al aula. Hasta ahora, no ha habido ninguna llamada”, precisó.

Diálogo en casa y protocolo en las escuelas

Desde las escuelas se ha hecho hincapié los últimos años en que no se trata de una actividad escolar, por lo cual les resultaba ajena. Sin embargo, las consecuencias muchas veces llegan a las aulas con chicos agotados y, a veces, con resabios de consumo de alcohol, lo cual llevó a las autoridades a incorporar cada vez una mayor intervención.

Este año, desde la DGE se impulsó un protocolo que aportó una guía para que las escuelas trabajaran con las familias y promovieran espacios de diálogo en los hogares.

El dispositivo “UPD 360. Antes, durante y después”, estuvo destinado a escuelas secundarias de gestión estatal y privada. La iniciativa apuntó a la prevención y al acompañamiento en las tres instancias.

Páez consideró que esa instancia previa dio resultados. La funcionaria relató una escena que, para ella, sintetiza el espíritu de la propuesta. “Hoy me dijo una mamá en la escuela Casale, de Las Heras, que los directores les dieron una guía sobre cómo sentarse a hablar con los chicos y que les sirvió un montón. Porque la mamá no se animaba a preguntarle al hijo dónde se iban a juntar, qué iban a tomar, qué pasaba si ocurría algo inesperado”, contó.

Y agregó: “Es muy sencillo, era hablar con los hijos, generar espacios de encuentro y diálogo, que en definitiva es lo que pretendía el protocolo”.

Acta compromiso

Entre otras medidas, en las escuelas se organizaron reuniones previas con los padres para dar recursos y lograr acuerdos mientras que se estableció la obligatoriedad de que los padres firmaran un acta de compromiso.

En ese esquema, el “durante” -es decir, la noche previa- quedó bajo responsabilidad de las familias. “El acta compromiso era clara: la responsabilidad era de los padres, porque estaban en horario extraescolar. Fue un domingo el UPD”, recordó.

UPD Como balance en términos generales, podría decirse que el festejo por el último primer día, o UPD, transcurrió sin mayores inconvenientes, salvo lo que ya habitualmente sucede: algunas fiestas desactivadas por Seguridad. Imagen ilustrativa creada con IA

Sin embargo, la directora reconoció que el fenómeno tiene una dimensión cultural que no se modifica de un día para otro. “Un menor toma alcohol, y sí toma alcohol, pero la legislación lo prohíbe. La nacional, la provincial. Y los que le venden bebidas alcohólicas a un menor están infringiendo la ley. Esto es cultural, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Lo que queremos es un acompañamiento adulto, responsable, reflexivo”, sostuvo.

Desayunos y propuestas alternativas a las clases

Lejos de un inicio de clases tradicional, muchas escuelas optaron por propuestas distintas para recibir a los estudiantes de quinto año, o de sexto en las técnicas. En general se organizaron desayunos con participación de las familias.

Paez dijo que en la comunicación con supervisores de distintas áreas se enviaron fotos de chicos que están en perfectas condiciones participando del desayuno. Asistieron padres, que llevaron cosas ricas para comer, referentes del colegio y hasta supervisores. Incluso, Páez y la directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, participaron en la escuela 4-088 Mario Casale, de Las Heras.

“Las mamás habían hecho tortas, lemon pie. La Municipalidad de Las Heras, a través de la Dirección de Educación, también llevó medialunas, tortitas, café, jugo. La verdad que hemos podido hacerlo entre todos”, describió.

En otros establecimientos, algunos estudiantes llegaron acompañados por sus padres, más por cansancio que por otra razón. “Están cansados de estar despiertos. Obviamente han pasado toda la noche en vela”, dijo.

En cuanto a la chance de no asistir a clases, Paez remarcó que la presencia en las escuelas fue la imagen predominante, aunque en general las instituciones planificaron actividades alternativas a una clase común.

Fiestas suspendidas por Seguridad

Sin embargo, la contracara de la celebración fueron las fiestas suspendidas luego de los controles del Ministerio de Seguridad. El área trabajó en coordinación con los municipios en toda la provincia.

En total se interrumpieron 18 fiestas; 10 encuentros en el área metropolitana, 3 en la zona Este, 4 en el Sur y 1 en el Valle de Uco, con una concurrencia que superó los 3.000 estudiantes.

“En la mayoría de los casos se constató expendio de bebidas alcohólicas, presencia conjunta de mayores y menores de edad y, en algunos eventos, venta de entradas”, detalló el área

También se verificaron reuniones en domicilios particulares donde no se detectó comercialización ni suministro de alcohol, por lo que no fue necesaria su desactivación.

Un ritual de paso y el apego a la escuela

Más allá de la discusión sobre los excesos, la directora puso el foco en el significado que los propios jóvenes le otorgan al UPD. “Lo hacen como un ritual de paso, están transitando el último año en secundaria y no se quieren ir. Lo vivían como con tristeza”, reflexionó.

Para Páez, esta es una oportunidad que el sistema debe aprovechar. “Si no escuchamos a los pibes, de verdad que estamos construyendo una secundaria sin sentido. En eso estamos, en el proyecto de secundaria de innovación: escuelas más flexibles, más abiertas a que el pibe tenga espacios de escucha”, planteó.

En cuanto a por qué tuvo tanta participación la DGE si se ha recalcado que es un evento ajeno al colegio señaló: “Fuera de la escuela fue responsabilidad de la familia, un domingo. Pero adentro de la escuela, cuando el chico llega, la responsabilidad es nuestra. De todos los funcionarios, de la directora, de los profesores. Y ante una situación determinada, tenemos la obligación de activar la guía de procedimiento”, explicó.

“Estamos porque recibimos a los alumnos en nuestro espacio, que es la escuela, en el espacio inmediato que le compete a la DGE”, resumió.