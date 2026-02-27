UPD: Seguridad pondrá 30 inspectores en la calle desde hoy y habrá multas de hasta $12 millones

El último primer día -UPD – que organizan los alumnos de los últimos años de secundaria para este domingo por la noche, ha concitado estrategias por parte de las autoridades. Además del protocolo implementado por la Dirección General de Escuelas (DGE) , desde el Ministerio de Seguridad también se preparan para realizar controles esa misma noche. Sin embargo, aseguran que el operativo diseñado comenzará hoy mismo . Se apunta sobre todo a que no haya consumo de alcohol en menores de edad y fiestas no habilitadas en las que haya venta de entradas. Por el contrario, sí se permiten fiestas particulares.

UPD: cómo son los preparativos para esta nueva "tradición" de los que egresan del secundario

La celebración apunta a pasar juntos la noche previa del primer día de clases del último año para luego llegar juntos al colegio. El festejo incluye diversión, música, comida y bebidas, vestuario especial, y es organizado por los estudiantes.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que se trata de coordinar acciones con la DGE y los municipios.

“Desde el día de hoy comenzamos con los operativos y vamos a intensificar el día domingo. Vamos a tener alrededor de unos 30 inspectores en toda la provincia ”, detalló Hernan Amat , director general de Relaciones con la Comunidad.

“Nosotros, lo que siempre decimos es que no vamos a permitir que existan fiestas en las que se vendan entradas y en las que exista expendio de alcohol para menores. En estos casos, siempre vamos a hacer el cese inmediato de estas fiestas”, agregó.

“Habrá aproximadamente unos 30 inspectores en toda la provincia, hemos hecho un trabajo coordinado con los municipios que nos van a colaborar con tránsito, con inspectores municipales, pero la idea sobre todo es resguardar la integridad física de los menores que asistan al lugar”, puntualizó Alejandro Pozzi, director de Diversión Nocturna.

Sin fiestas habilitadas

Amat dijo que aún no hay ninguna habilitada. Es que es usual que se hagan en casas o predios particulares o que se contraten salones alejados sin dar aviso para no tener problemas con los controles. Es habitual que suceda, que tras mucho tiempo de organización, estas queden desmanteladas cuando llegan los policías o municipales.

“No tenemos ninguna fiesta habilitada por el momento. Es posible que tengamos en Alvear y en Junín alguna habilitación que han comenzado con la documentación, pero bueno, el resto pueden hacerlo como una una fiesta privada, pero las vamos a controlar indudablemente y no puede existir expendio de alcohol”

Multas por el UPD

Los funcionarios resaltaron que se aplicarán multas o sanciones en caso de infracciones o contravenciones. “Las multas pueden ir desde los 5 a los 12 millones de pesos para el dueño del local. Esto lo tienen que saber también para el responsable que exista y el referente del evento y después a los padres de los menores. También pueden existir multas del Código Contravencional, pueden existir días de arrestos, trabajo comunitario y también multa económica que va desde los 2 a los 4 millones de pesos”, enumeró Amat.

Pozzi explicó que en el caso que se detecte la presencia de un menor dentro de un local o salón donde se desarrolle un evento para mayores de 18 años, la ley sanciona al propietario del local u evento, por que tiene la responsabilidad de controlar que no ingresen menores de edad. Esto bajo la actuación de la empresa de Seguridad que tenga contratada.

“Lo que se busca es resguardar la integridad física del menor, llamar al progenitor y que se haga presente para retirarlo. Luego se realiza administrativamente un procedimiento al juzgado contravencional para la sanción a los padres o progenitores. Que puede ser económica que va desde 2000 UF a 4000 UF o trabajo comunitarios vinculados a la diversión nocturna”, detalló Pozzi. El valor de la unidad fija es de $500 por lo que podrían llegar a $2.000.000.

El dispositivo de la DGE

Si bien no es una actividad organizada de manera institucional, la DGE viene teniendo más intervenciones los últimos años en cuanto a acompañar a los padres, a los directivos y docentes y propiciar el diálogo con los chocos para evitar inconvenientes. Ya han advertido que no se permitirá el ingreso a los establecimientos de estudiantes alcoholizados.

Dándole cada vez más forma a la intervención, el 18 de febrero presentó un dispositivo: “UPD 360. Antes, durante y después”, que apunta a la prevención y acompañamiento.

La estrategia provincial está destinada a todas las escuelas secundarias de gestión estatal y privada, de cara al inicio de clases el 2 de marzo para este grupo, y apunta a la corresponsabilidad de las familias para abordar la celebración. En ese sentido, no sólo propone estrategias para que implementen las escuelas sino que establece la obligatoriedad de que los padres firmen un acta de compromiso. El área vuelve sobre la responsabilidad parental, sobre todo en este caso en que los festejos se realizan fuera del ámbito escolar y pone el acento en que no se trata de criminalizar.