UPD: el dispositivo que presentó la DGE para prevenir descontroles y corresponsabilizar a los padres

El último primer día ( UPD ) ha ido ganando fama año tras año por la importancia que tienen para los futuros egresados pero también por desmanes y cierto descontrol que se genera entre los chicos que terminan la secundaria . Tan es así que l os últimos inicios de ciclo lectivo ha concitado más atención y acciones por parte de las autoridades.

UPD: cómo se preparan las escuelas, el rol de los padres y la recomendación de la DGE

Por eso, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) buscó adelantarse y presentó “UPD 360. Antes, durante y después” , un nuevo dispositivo de prevención y acompañamiento.

La estrategia provincial está destinada a todas las escuelas secundarias de gestión estatal y privada y apunta a la corresponsabilidad de las familias para abordar la celebración. En ese sentido, no sólo propone estrategias para que implementen las escuelas sino que establece la obligatoriedad de que los padres firmen un acta de compromiso . El área vuelve sobre la responsabilidad parental , sobre todo en este caso en que los festejos se realizan fuera del ámbito escolar y pone el acento en que no se trata de criminalizar.

El último primer día, más conocido por sus siglas UPD, es el festejo que realizan los alumnos secundarios que van a cursar su último año , tanto quinto como sexto, en los colegios que tienen una trayectoria más extensa.

Consiste en organizar una fiesta la noche previa al primer día de clases, de manera tal de pasarla juntos y despiertos. Suelen organizarse durante meses, elaborar un vestuario especial, contratar salones y DJ.

Pero, además, es habitual que haya consumo de alcohol y, en ocasiones, se generan desmanes por lo que el Ministerio de Seguridad y los municipios realizan controles y suspenden los eventos en los que haya una infracción a la normativa, en particular dado que está prohibido el consumo de alcohol en menores.

“El UPD es una expresión de identidad y pertenencia. No es sólo una celebración, es una manifestación de las necesidades de los adolescentes de sentirse parte de un grupo, de celebrar los lazos construidos y marca el inicio de un año que representa el cierre de una etapa escolar y el comienzo de otra”, expresaron ante la consulta desde la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE).

“Este ritual, aunque no es organizado por la escuela, involucra a la comunidad educativa toda, ya que refleja las emociones, expectativas y desafíos que los jóvenes enfrentan en su proceso de crecimiento y desarrollo”, agregaron.

UPD 2025: se suspendieron 9 fiestas

Los festejos por el Último Primer Día (UPD) de 2025 dejaron como saldo nueve fiestas suspendidas por presencia de alcohol, la mayoría en el Gran Mendoza. También hubo varios festejos realizados en casas particulares, con presencia de padres y en los que no se detectaron infracciones.

Asimismo, la DGE manifestó que no se habían presentado mayores problemas. Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la DGE dijo que el balance había sido “bastante positivo en relación con otros años”, tras implementarse una campaña de concientización y estrategias de acompañamiento. Este año, con el dispositivo presentado, se apunta a fortalecerla.

En general cuando se suspenden eventos es por alguna irregularidad, lo más usual es el consumo de alcohol en menores, pero también hay denuncias de vecinos ya que en muchos casos se hacen en casas o espacios no necesariamente preparados para tales fines. En ese caso lo que se hace es desactivar el evento y enviar a los menores con sus padres o familiares, todo esto en el marco de la ley 8296, dentro de lo que es la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Respecto a lo que nos informan desde las escuelas, hemos estado en diferentes escuelas también de la zona del Gran Mendoza, y todo ha sido bastante bien organizado por los estudiantes y las familias, muchos eventos con padres acompañando y estando presentes en esta celebración, donde se ha detectado la presencia de alcohol y menores consumiendo alcohol, por supuesto se ha interrumpido la actividad”, aseguró la funcionaria tras el UPD del año pasado.

Llega el UPD: de qué se trata esta “nueva tradición” estudiantil y qué advertencias hizo el gobierno Alumnos de los últimos años de la secundaria realizan el ya tradicional UPD

Consultado sobre las acciones para este año, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que actuarán a través del área de Diversión Nocturna controlando los eventos, lo cual se hace en coordinación con los municipios. Pero subrayaron que las estrategias son llevadas a cabo sobre todo por la DGE y están a la espera de más definiciones.

La DGE busca responsabilizar a los padres: deberán firmar un acta de compromiso

Según ha detallado la DGE, UPD 360, el nuevo dispositivo, prioriza el cuidado integral de los estudiantes al momento de su ingreso a la institución, el resguardo de su derecho a la educación, a la salud y al bienestar, y la construcción de acuerdos claros entre familia y escuela.

Por eso, el protocolo fija criterios de prevención y actuación frente a situaciones vinculadas al consumo de alcohol u otras sustancias, priorizando el resguardo del derecho a la educación, la salud y la integridad física.

Una de las patas fuertes de la estrategia es trabajar con las familias. Por ello, los padres deberán firmar de manera obligatoria un acta de corresponsabilidad familiar, algo que está a tono con la nueva concepción que plantea el gobierno escolar de apelar a una actitud activa y de responsabilidad de los padres, tal cual sucedió con la sanción reciente de la norma que establece incluso multas a los padres ante casos de bullying por parte de sus hijos.

Con el acta, los adultos responsables asumen compromisos preventivos. Esta deberá presentarse firmada en la escuela con anterioridad al festejo del UPD. “Esto confirma los acuerdos construidos entre familia y escuela respecto del cuidado durante la noche y del ingreso a la institución”, explicó Gannam, quien destacó que es importante actualizar el protocolo.

El nuevo dispositivo de la DGE tendrá 3 etapas

Entre los puntos principales de la estrategia se destacan: acciones preventivas obligatorias, comunicación institucional, dispositivos de intervención y acompañamiento, y articulación interinstitucional para fortalecer la prevención del consumo y el cuidado integral, evitando prácticas de criminalización.

Tal cual ha definido la DGE, se establecen tres etapas. Detalla que el "Antes" contempla instancias de reflexión y diálogo en el ámbito familiar en los que propone generar un espacio de intercambio donde puedan expresarse temores y factores de riesgo. Por ello, los días previos, las escuelas enviarán un comunicado con la propuesta y una guía orientadora de preguntas. El trabajo realizado en cada hogar será compartido posteriormente en una reunión convocada por la institución para acordar criterios comunes.

El "Durante" establece criterios claros de actuación el día del festejo. En ese sentido, se incorpora un protocolo institucional específico para el UPD: “Si un estudiante ingresa con signos evidentes de intoxicación o consumo de sustancias, será abordado por las autoridades escolares. No podrá ingresar al aula, pero recibirá la atención correspondiente para preservar su salud. En estos casos, los adultos responsables deberán concurrir a la institución para retirarlo. En caso de no presentarse un adulto responsable, se aplicarán las medidas previstas en el Código Contravencional”, refiere el gobierno escolar.

El UPD no es una actividad escolar

En tanto, el "Después" propone una resignificación pedagógica de la experiencia para lograr mejoras los años próximos. Para ello se ha hecho llegar a los Servicio de Orientación una guía para trabajar con los estudiantes lo vivido y fortalecer la prevención con la intención de transformar la experiencia en aprendizaje institucional.

“El cuidado no comienza cuando aparece el problema ni termina cuando el festejo finaliza. Se construye anticipadamente, se sostiene institucionalmente y se transforma en aprendizaje”, concluyó Gannam.

“Se aclara que el UPD no constituye una actividad escolar ni obligatoria ni organizada por las instituciones educativas. No obstante, la escuela intervendrá ante cualquier situación que afecte el bienestar de los estudiantes, en el marco de sus funciones pedagógicas y de protección de derechos”, reafirma la DGE..