Mendoza frente al paro nacional de este jueves: qué gremios adhieren a la medida y cuáles no

La jornada de paro nacional convocada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) para este jueves 19 de febrero tendrá impacto en Mendoza , con una amplia variedad de sectores que han confirmado su adhesión en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, la fisonomía de la jornada estará marcada por una división clara entre quienes llaman al cese total de actividades y aquellos que garantizan la prestación de servicios básicos.

El Centro Empleados de Comercio (CEC) , liderado por Fernando Ligorria, fue uno de los gremios más contundentes al convocar a sus afiliados a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo . El sindicato mercantil expresó su preocupación por el posible impacto de la reforma en la estabilidad laboral, el sistema de indemnizaciones y el sistema solidario de salud.

En lo que respecta al transporte público, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza ( Sipemom) confirmó su adhesión al paro de la CGT de forma unánime. No obstante, su secretario general adjunto, Luis Nadal, aclaró que los choferes tendrán "libertad de acción" para decidir si se pliegan a la medida o salen a trabajar.

Por otro lado, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam) informaron que las empresas de transporte de Mendoza garantizan el servicio durante la jornada del jueves. Aquellos trabajadores que se adhieran al paro recibirán el descuento por el día no trabajado.

Estatales y docentes

Desde el sector público, el secretario general de ATE, Roberto Macho, ratificó el llamado al paro en protesta por los proyectos legislativos que podrían convertirse en ley próximamente.

A esta medida se sumaron formalmente el gremio docente SUTE y los trabajadores Judiciales. Mientras que los judiciales realizarán asambleas y movilizaciones, el SUTE ha convocado a debatir en las escuelas y realizar panfleteadas, en un contexto donde las clases de primaria inician el 25 de febrero.

Paro SUTE

Por su parte, los docentes universitarios nucleados en Fadiunc confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza, con una movilización prevista para las 19:00 horas.

Además, la Asociación Bancaria también se sumará a la medida de fuerza durante este jueves, por lo que las puertas de los bancos permanecerán cerradas. Según indicaron desde el gremio, se tratará de un paro activo con movilización, en el marco del rechazo a los cambios en la legislación laboral.

En el ámbito de la salud, Ampros mantendrá una postura intermedia: los profesionales se sumarán a la movilización de las 10:30 en el nudo vial (ingreso este a la Ciudad), pero no han planteado un paro total de actividades.