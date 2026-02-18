18 de febrero de 2026 - 17:49

Flybondi le canceló un vuelo a Mendoza a Cristina Pérez y ella no ocultó su indignación contra la low cost

La periodista había comprado un pasaje para viajar a Mendoza durante el fin de semana largo, pero la aerolínea low cost canceló su vuelo y su reacción generó gran repercusión.

Cristina Pérez realizó un descargo contra Flybondi luego de que cancelaran su vuelo.&nbsp;

Cristina Pérez realizó un descargo contra Flybondi luego de que cancelaran su vuelo. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La periodista Cristina Pérez, expresó su gran indignación al aire del programa en Radio Rivadavia luego de sufrir un inconveniente bastante recurrente en las aerolíneas de bajo costo. La esposa del diputado de La Libertad Avanza, Luis Petri, no pudo viajar debido a la cancelación de su vuelo de la empresa Flybondi en vísperas de un fin de semana largo.

Leé además

Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos que conectaran a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami.

Aerolíneas Argentinas suma vuelos directos desde el interior a Miami para ver los partidos del Mundial 2026

Por Redacción Sociedad
Casi cinco millones de pasajeros viajaron por vía aérea por el país en enero.

Récord en enero: 4.964.988 de pasajeros viajaron por Argentina y es el máximo histórico de vuelos

Por Redacción Economía

El episodio, generó una fuerte repercusión debido a su vínculo con el oficialismo y su reacción en vivo.

Cristina Pérez apuntó contra la aerolínea

Durante el momento del pase con Nelson Castro, Pérez comentó que su intención era viajar a la provincia de Mendoza para encontrarse con su pareja, y celebrar juntos el Día de los Enamorados.

"Casi siempre viajo en Aerolíneas, pero no había pasajes. ¿Podés creer que el viernes a la noche me cancelaron el vuelo? ¿Vos podés creer que te cancelen un vuelo en la puerta del fin de semana largo?", cuestionó la periodista, quien expresó su gran asombro con el incumplimiento de la compañía Flybondi.

Embed

La periodista tucumana describió el momento en que recibió la noticia y cómo pudo solucionarlo pese a su indignación : "Salgo de La Nación+, veo la cancelación y me abrumo, me shockeó", confesó. "No lo podía creer", agregó, y advirtió que "sabía que como era fin de semana largo estaba todo súper agotado".

Ante la urgencia, la periodista debió resolver el traslado por sus propios medios. Según relató, tras descartar la opción que le ofrecía la aerolínea: "Entré a Jetsmart, conseguí un pasaje que me salió mucho más. Flybondi me ofreció viajar a las 8 y media de la noche. Me Río de Janeiro", remató.

Finalmente, Pérez pudo viajar el sábado a las tres de la tarde a Mendoza para reunirse con Luis Petri.

La crítica de Pérez que realizó contra la compañía low cost, tuvo gran mayor repercusión debido a que es propiedad de Leonardo Scatturice (dueño de COC Global Enterprise, OCA y Grupo Flecha, entre otros), vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el radioteatro llega a mendoza: el club bredeston carpena abrira sede y lanzara talleres intensivos

El radioteatro llega a Mendoza: el Club Bredeston Cárpena abrirá sede y lanzará talleres intensivos

Por Redacción
show imperdible en el teatro independencia: los cumpas, tano robles y lisandro bertin actuan este sabado

Show imperdible en el teatro Independencia: Los Cumpas, Tano Robles y Lisandro Bertín actúan este sábado

Por Redacción Espectáculos
la fiesta del cine vuelve a encender las salas: los estrenos de la semana, el precio de las entradas y mas

La Fiesta del Cine vuelve a encender las salas: los estrenos de la semana, el precio de las entradas y más

Por Daniel Arias Fuenzalida
Ratones Paranoicos, la legendaria banda de Juanse, encabeza la grilla.

Wine Rock Session 2026: Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Estelares y Pasado Verde lideran una nueva edición

Por Carina Bruzzone