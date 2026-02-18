Flybondi le canceló un vuelo a Mendoza a Cristina Pérez y ella no ocultó su indignación contra la low cost

La periodista Cristina Pérez , expresó su gran indignación al aire del programa en Radio Rivadavia luego de sufrir un inconveniente bastante recurrente en las aerolíneas de bajo costo. La esposa del diputado de La Libertad Avanza, Luis Petri , no pudo viajar debido a la cancelación de su vuelo de la empresa Flybondi en vísperas de un fin de semana largo.

El episodio, generó una fuerte repercusión debido a su vínculo con el oficialismo y su reacción en vivo.

Durante el momento del pase con Nelson Castro, Pérez comentó que su intención era viajar a la provincia de Mendoza para encontrarse con su pareja, y celebrar juntos el Día de los Enamorados.

"Casi siempre viajo en Aerolíneas, pero no había pasajes . ¿Podés creer que el viernes a la noche me cancelaron el vuelo? ¿Vos podés creer que te cancelen un vuelo en la puerta del fin de semana largo?" , cuestionó la periodista, quien expresó su gran asombro con el incumplimiento de la compañía Flybondi.

La periodista tucumana describió el momento en que recibió la noticia y cómo pudo solucionarlo pese a su indignación : "Salgo de La Nación+, veo la cancelación y me abrumo, me shockeó", confesó. "No lo podía creer", agregó, y advirtió que "sabía que como era fin de semana largo estaba todo súper agotado".

Ante la urgencia, la periodista debió resolver el traslado por sus propios medios. Según relató, tras descartar la opción que le ofrecía la aerolínea: "Entré a Jetsmart, conseguí un pasaje que me salió mucho más. Flybondi me ofreció viajar a las 8 y media de la noche. Me Río de Janeiro", remató.

Finalmente, Pérez pudo viajar el sábado a las tres de la tarde a Mendoza para reunirse con Luis Petri.

La crítica de Pérez que realizó contra la compañía low cost, tuvo gran mayor repercusión debido a que es propiedad de Leonardo Scatturice (dueño de COC Global Enterprise, OCA y Grupo Flecha, entre otros), vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.