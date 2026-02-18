18 de febrero de 2026 - 15:01

Récord en enero: 4.964.988 de pasajeros viajaron por Argentina y es el máximo histórico de vuelos

Así lo difundió la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esto implicó un aumento de 5% frente al récord anterior de diciembre. El segmento internacional también alcanzó su mejor desempeño registrado.

Casi cinco millones de pasajeros viajaron por vía aérea por el país en enero.

Los Andes
Redacción Economía

Enero de 2026 quedará en los registros como el mes de mayor movimiento aéreo en la historia argentina. Con casi cinco millones de pasajeros transportados, el sector superó todas las marcas previas y consolidó una recuperación que ya venía mostrando cifras en alza.

Los datos oficiales difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirman que no solo fue el mejor enero desde que hay estadísticas, sino también el mes con más mayor cantidad de pasajeros y operaciones en aeropuertos de todo el país.

En total, se movilizaron 4.964.988 personas y se registraron 37.874 movimientos aéreos. Esto implicó un aumento del 5% frente al récord anterior de diciembre de 2025 (4.729.556 pasajeros) y una suba del 1,6% respecto de los 37.270 movimientos alcanzados en ese mismo mes.

Estas cifras establecen un nuevo máximo histórico para la actividad aerocomercial en la Argentina. En comparación con enero de 2025, cuando se contabilizó 5.570.640 pasajeros, el crecimiento fue del 9%. En cuanto a los movimientos totales, el incremento fue del 7% frente a enero 2025 (35.539 operaciones)

Récord histórico de pasajeros totales (usuarios de aeropuertos) – enero 2026: 4.964.988

  • +5% vs. récord histórico previo de diciembre 2025 (4.729.556)
  • +9% vs. récord previo de enero 2025 (4.570.640)

Récord histórico de movimientos aéreos totales – enero 2026: 37.874

  • +1,6% vs. récord histórico previo de diciembre 2025 (37.270)
  • +7% vs. récord previo de enero 2025 (35.539)

A nivel internacional

Asimismo, el segmento internacional también alcanzó su mejor desempeño registrado, con los niveles más altos de pasajeros y operaciones. En enero se contabilizaron un total de 1.877.558 pasajeros internacionales, representando un 22% más que el récord previo de enero de 2018 (1.534.567), junto con 12.032 movimientos internacionales, un 15% por encima de la marca registrada en ese mismo período.

Este desempeño se vincula con la expansión de la conectividad aérea impulsada por la política de Cielos Abiertos, que ha favorecido la incorporación de nuevas rutas y una mayor oferta para los pasajeros, contribuyendo a dinamizar el tráfico internacional desde y hacia la Argentina.

Récord histórico de pasajeros internacionales: 1.877.558

  • +22% vs. récord histórico previo de enero 2018 (1.534.567)
  • +23% vs. enero de 2025 (1.523.724)

Récord histórico de movimientos internacionales: 12.032

  • +15% vs. récord histórico previo de enero 2018 (10.421)
  • +22% vs. enero de 2025 (9.844)

Vuelo de cabotaje

A su vez, en el segmento de cabotaje se registró el mejor enero desde que se tiene registro, con 3.087.430 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, lo que representa un incremento del 1% respecto del récord previo de enero de 2025, cuando se habían contabilizado 3.046.916 pasajeros. Este resultado evidencia una demanda sostenida por el transporte aerocomercial dentro del país, consolidando su papel estratégico para la conectividad federal.

Mejor enero histórico de pasajeros nacionales: 3.087.430

  • +1% vs. récord previo de enero de 2025 (3.046.916).
