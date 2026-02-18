Fate: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frenó los despidos por 15 días

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria y suspendió por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos Fate , luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( Sutna ).

La CGT ratificó un "paro contundente" contra la reforma laboral y habló del cierre de Fate

La UIA lamentó el cierre de Fate: cuántos puestos de trabajo perdió la industria en los últimos dos años

La decisión se conoció en paralelo a la protesta de los trabajadores que tomaron la planta en San Fernando.

Así, el Gobierno intervino y dispuso "retrotraer la situación al estado previo al conflicto", con lo cual quedarían sin efecto los despidos anunciados al menos durante las próximas dos semanas.

Durante dicho plazo, las partes -Fate y el sindicato- deberán también "abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales" , mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio de Capital Humano.

Además, la Secretaría de Trabajo recordó que llevó adelante las instancias administrativas para promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo.

Entonces, destacó que su intervención se remonta al 10 de junio de 2024 cuando la firma Fate ya había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, tras lo cual hubo audiencias con el Sutna sin que se alcanzara un acuerdo, por lo que el procedimiento fue concluido en agosto de ese mismo año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2024122821002092849?s=20&partner=&hide_thread=false URGENTE | Tensión en Fate: más empleados ingresaron a la planta



Los trabajadores rompieron el alambrado para poder entrar a la fábrica.



En LN+ pic.twitter.com/GqLUhI0PyZ — La Nación Más (@lanacionmas) February 18, 2026

En mayo de 2025, las partes suscribieron un acuerdo que contemplaba la consideración de determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo determinado, junto con la reorganización de turnos y la adecuación en la modalidad de pago de horas extraordinarias. Dicho acuerdo fue debidamente homologado, agregaron las autoridades.

Asimismo, indicó que, en octubre del año pasado, la empresa de neumáticos solicitó la prórroga del acuerdo alegando un agravamiento de su situación económica. Pero no se presentó un nuevo acuerdo suscripto entre las partes y la parte empresaria efectuó una presentación denunciando medidas adoptadas por el gremio.

Capital Humano añadió que "continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente".

El cierre de Fate con 920 despidos y una cadena comercial afectada

Después de 80 años, la marca de neumáticos Fate anunció este miércoles el cierre definitivo con una estimación de 920 despidos y afectaciones a una amplia cadena comercial y de proveedores en Argentina.

A través de un breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, en referencia a la importación de cubiertas desde países como China.

La marca de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo La marca de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo Web

Fate denunció “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior, que se suman a conflictos como los de 2022 cuando el sector de los neumáticos estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna). que incluyó paros, bloqueos y negociaciones fallidas.

Según declaró la compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, echará a la totalidad de sus 920 trabajadores -a quienes se les pagarán las correspondientes indemnizaciones-, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.