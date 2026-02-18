La CGT ratificó un "paro contundente" contra la reforma laboral y habló del cierre de Fate

La cúpula de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) confirmó un paro general de 24 horas para el jueves 18 de febrero en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza comenzará a las cero horas del día en que la iniciativa comience a debatirse en la Cámara de Diputados (de lograr hoy el dictamen).

El Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias por enfermedad para salvar la reforma laboral

Los gremios "duros" marcharan el jueves al Congreso y la CGT dará una conferencia de prensa mañana

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda tienen previsto tratar el proyecto desde las 14, en medio de un clima de fuerte tensión sindical. Mañana pasaría al recinto, siempre con el plan de hacer modificaciones en el artículo de las licencias médicas.

El triunviro de la central obrera, Cristian Jerónimo (Vidrio), aseguró este miércoles en conferencia de prensa que la medida será “contundente”.

“Le queremos decir al Gobierno que el pueblo le dio el voto no para que le quite derechos. El pueblo le dio el voto pensando que le iba a generar una oportunidad o una esperanza distinta en su vida diaria”, expresó.

Además, sostuvo que “va a estar parada la Argentina de una punta a la otra” y acusó al Ejecutivo de beneficiar “a los sectores más concentrados de nuestra economía”.

La CGT y la Reforma Laboral | Jorge Sola (líder de la CGT): "Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo. Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales. Hay rompimiento del tejido social y productivo laboral". pic.twitter.com/VhjWLWuYwI

Por su parte, el también triunviro Jorge Sola (Seguros) afirmó que la reforma laboral “tiene un fuerte sesgo ideológico” y remarcó que la CGT no está en contra de una modernización, pero sí de una actualización que implique pérdida de derechos.

“Esta CGT ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, anunció.

La CGT, en alerta por el empleo y cierre de Fate

Durante la conferencia, Jorge Sola (Seguros) también se refirió a la situación del empleo. Señalaron que el contexto sociolaboral es “absolutamente complicado” y mencionaron el reciente cierre de la fábrica de neumáticos Fate, que dejó a casi 1.000 trabajadores sin empleo.

“Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años”, afirmó uno de los triunviros sindicales, quien expresó solidaridad con los trabajadores afectados.

La central obrera atribuyó el cierre de la empresa Fate al “fracaso del plan económico del Gobierno”.