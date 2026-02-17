17 de febrero de 2026 - 20:41

Los gremios "duros" marcharan el jueves al Congreso y la CGT dará una conferencia de prensa mañana

El espacio que reúne gremios de la CGT y las dos CTA marchará el jueves contra la reforma laboral, en coincidencia con su tratamiento en Diputados.

Gremios de la CGT confirmaron el paro con movilización al Congreso para el jueves&nbsp;

Gremios de la CGT confirmaron el paro con movilización al Congreso para el jueves 

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA, ratificó hoy el paro con movilización al Congreso para el jueves, mientras la CGT brindará una conferencia de prensa mañana a las 11.

El proyecto de reforma laboral llegaría a Diputados sin el polémico artículo 44 de licencias por enfermedad.

El Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias por enfermedad para salvar la reforma laboral

Por Redacción Política
Bregman y Del Caño cuestionan el paro "sin movilización" convocado por la CGT y llaman a una marcha masiva

Por Redacción Política

“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

En el comunicado, el dirigente agregó que “va a haber un día después, y vamos a tener que explicar dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos”.

El FreSU movilizará en todas las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrará a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

La convocatoria fue anunciada el lunes por la CGT, luego de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Este espacio, integrado por la UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros, por parte de la CGT, y la mayoría de los gremios de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, viene de realizar manifestaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario en rechazo al proyecto oficialista, además de un paro y otra movilización al Congreso el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.

En tanto, la CGT brindará mañana a las 11 una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo para explicar la convocatoria que hizo a un paro general sin movilización para el jueves próximo, cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral.

El consejo directivo de la organización aclarará los términos de esa resolución después de las críticas suscitadas tanto desde la izquierda como desde los gremios más combativos por la decisión de no acompañar el paro -el cuarto en la era de Javier Milei- con una marcha multitudinaria al Congreso.

