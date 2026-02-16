La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero sin marchar

Será el día en que se trate el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, algo que aún no tiene fecha definida.

Rechazo a la reforma laboral: la convocatoria a un nuevo paro fue anunciada el lunes por la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes que convocará a un paro general el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

De todos modos, la medida será sin movilización.

La convocatoria a la huelga se activará cuando el oficialismo intente convertir la iniciativa en ley, en una sesión que todavía no tiene fecha definida.

La decisión se tomó en una reunión virtual que fue adelantada y comenzó a las 11, en pleno feriado de Carnaval. Desde la central sindical también buscaron asegurar la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con el objetivo de que no haya servicio de colectivos durante la jornada de protesta y así aumentar el impacto de la huelga, al menos en Buenos Aires (no afectaría a Mendoza).

La CGT resolvió acompañar la marcha de jubilados La CGT resolvió un paro de 24 horas por la reforma laboral, aunque sin movilizarse NA Desde Casa Rosada la administración de Javier Milei apuesta a acelerar el dictamen del proyecto de la reforma laboral este miércoles y llevarlo al recinto un día después. Sin embargo, las diferencias con bloques aliados, en especial por los cambios en las licencias por enfermedad, podrían demorar el cronograma.