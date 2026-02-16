La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero sin marchar

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes que convocará a un paro general el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.
Será el día en que se trate el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, algo que aún no tiene fecha definida.
De todos modos, la medida será sin movilización.
La convocatoria a la huelga se activará cuando el oficialismo intente convertir la iniciativa en ley, en una sesión que todavía no tiene fecha definida.
La decisión se tomó en una reunión virtual que fue adelantada y comenzó a las 11, en pleno feriado de Carnaval. Desde la central sindical también buscaron asegurar la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con el objetivo de que no haya servicio de colectivos durante la jornada de protesta y así aumentar el impacto de la huelga, al menos en Buenos Aires (no afectaría a Mendoza).
Desde Casa Rosada la administración de Javier Milei apuesta a acelerar el dictamen del proyecto de la reforma laboral este miércoles y llevarlo al recinto un día después. Sin embargo, las diferencias con bloques aliados, en especial por los cambios en las licencias por enfermedad, podrían demorar el cronograma.
Si continúan las negociaciones, la sesión pasaría a la semana próxima, posiblemente el miércoles 25, anticipó Clarín.
La eventual adhesión de la UTA es considerada clave por la CGT, ya que la paralización del transporte público le daría mayor alcance a la medida. Desde temprano, la conducción cegetista presionaba para garantizar el acompañamiento del gremio.
La convocatoria al que sería el cuarto paro general durante la gestión de Milei llega después de la movilización realizada la semana pasada, cuando el Senado debatió y aprobó la reforma laboral. Aquella protesta no incluyó un llamado formal a huelga y dejó expuestas tensiones dentro del sindicalismo.
En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) impulsó un frente sindical contra la reforma que reunió a gremios como Aceiteros, las dos CTA, ATE y Pilotos. Ese espacio sí convocó a paro y cese de actividades el día de la marcha.
Uno de los dirigentes más críticos fue Daniel Yofra, titular del sindicato de Aceiteros, quien cuestionó con dureza a la conducción de la CGT y sostuvo que la central obrera es un “perro que no muerde”.