Kicillof se sumará a la movilización contra la reforma laboral: "Es una ley de precarización laboral"

El gobernador bonaerense se unió al llamado de la CGT y las dos CTA para marchar este miércoles al Congreso de la Nación, en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno.

Axel Kicillof apuntó contra la reforma laboral y estará presente en la movilización en contra del proyecto.&nbsp; &nbsp;

Axel Kicillof apuntó contra la reforma laboral y estará presente en la movilización en contra del proyecto. 

 

Los Andes
La protesta se realizará este miércoles a partir de las 15 en la Plaza del Congreso. Desde la CGT anunciaron que no implicará un paro general, aunque cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades, aunque sea parcial, para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

En este contexto, el gobernador Axel Kicillof confirmó que se sumará a la movilización y ratificó su postura opositora frente a la iniciativa presentada por el Gobierno de Milei.

Mientras el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para avanzar con el proyecto, fuera del Congreso se anticipa una situación tensa. A la convocatoria sindical se sumaron movimientos sociales y partidos de la oposición, que advierten que la reforma pone en riesgo derechos laborales históricos.

Kicillof se unirá a la movilización

“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral”, afirmó este martes el gobernador tras encabezar el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, junto al intendente de esa localidad, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

En el encuentro, el mandatario cuestionó la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”.

Desde que el Gobierno nacional presentó esta iniciativa, desde la oposición rechazan la reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca aprobar y cuya primera instancia será este miércoles en el Senado.

Además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) han expresado su rechazo al proyecto.

