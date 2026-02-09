Especialistas en Derecho del Trabajo advirtieron en Diputados sobre los riesgos de la reforma laboral

En una audiencia internacional realizada en la Cámara de Diputados , abogados laboralistas, jueces del trabajo y representantes sindicales advirtieron sobre los riesgos que, según señalaron, implicaría la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El encuentro fue organizado por los diputados Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Sergio Palazzo (Unión por la Patria), con el acompañamiento de Nicolás del Caño , Francisco Manrique y Romina del Plá , y contó con la participación de especialistas de distintos países.

Al abrir la lista de expositores, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte , reclamó a los legisladores que “reflexionen sobre un proyecto que descaradamente fue llamado de ‘modernización laboral’ ”, y cuestionó que derogue la ley de teletrabajo, a la que definió como una de las más modernas del país.

Cremonte advirtió además que la iniciativa no introduce cambios en la ley de jornada laboral , que fija una semana de 48 horas , y señaló que se trata de una de las más extensas a nivel internacional , en un contexto global en el que se debate la reducción del tiempo de trabajo.

En la Cámara de Diputados se realizó una Audiencia Internacional contra la reforma laboral.

También alertó que, de aprobarse, la reforma implicaría un retroceso en el derecho colectivo , al restringir el derecho a huelga, en contradicción con normas internacionales defendidas por la OIT y organismos de derechos humanos de la ONU.

Por su parte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa, sostuvo que el proyecto contiene “160 disposiciones que contrarían la Constitución nacional y los tratados internacionales”. También cuestionó que el texto que se debatirá en el Senado no sea de conocimiento público y esté siendo modificado de manera reservada.

En la Cámara de Diputados se realizó una Audiencia Internacional contra la reforma laboral

Pompa recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no puede haber reforma laboral sin un ámbito tripartito que incluya a los trabajadores, y reclamó que la iniciativa no sea tratada en sesiones extraordinarias, sino debatida en el período ordinario con participación de los sectores involucrados.

Durante la audiencia también se expusieron antecedentes internacionales. El diputado del Parlamento de Cataluña Vidal Aragonés recordó los efectos de la reforma laboral aplicada en España en 2012, que, afirmó, facilitó la flexibilización laboral, redujo indemnizaciones y provocó una fuerte destrucción de empleo.

Desde el ámbito sindical, el secretario de Organización de la Central Sindical de las Américas, Marcelo Distéfano, señaló que la reforma va en contra del sentido social del derecho laboral, mientras que la vicepresidenta de IndustriALL Global Union, María Soledad Calle, advirtió que la iniciativa encierra una reforma previsional encubierta que afectaría el financiamiento del sistema jubilatorio.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, afirmó que la reforma no beneficiará ni a los trabajadores formales ni informales, y advirtió sobre su impacto negativo en el sistema de seguridad social y de obras sociales sindicales.

La audiencia contó además con intervenciones de abogados y docentes de Derecho del Trabajo de Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador y Francia, quienes coincidieron en que reformas laborales similares en sus países derivaron en caída de salarios, aumento de la informalidad y deterioro de la calidad de vida.