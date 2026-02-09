Los sindicatos de transporte se suman a la marcha contra la Reforma Laboral de Milei este miércoles

La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) anunció un cese de tareas a partir de las 13 del próximo miércoles, aunque sin un paro total. El objetivo de esta medida es permitir que sus trabajadores participen de la marcha al Congreso contra la reforma laboral del Gobierno.

La decisión se encamar en la movilización convocada por la CGT para el miércoles 11, día en que el Senado debata la reforma laboral . La medida fue anunciada por la CATT que lidera el portuario Juan Carlos Schmid.

El cese de actividades incluye a sindicatos como Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios , pero no a los choferes de colectivos de la UTA, gremio que no forma parte de la CATT, aunque la organización que conduce Roberto Fernández afronta un conflicto salarial en el interior y podría frenar ese día la circulación de unidades fuera del AMBA si el martes no les depositan los sueldos adeudados.

Reunión del Consejo Directivo en el marco del plan de lucha que se lleva adelante contra la Reforma Laboral , donde decidimos participar de la movilización, convocada el próximo miércoles 11 de febrero, con un cese de actividades a partir de las 13hs. pic.twitter.com/SEQZ5tbloR

Durante un conferencia de prensa, la CATT convocó a movilizarse a todas sus organizaciones gremiales el próximo miércoles a la Plaza del Congreso, en el marco de la protesta que definió la CGT.

Con el objetivo de garantizar la participación de los trabajadores en la movilización, desde la CATT adelantaron que realizarán un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, se detalló en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La entidad advirtió que este proyecto del oficialismo “constituye una reforma regresiva”, ya que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha”.

En este sentido, señalaron que se trata de una iniciativa que busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

En la misma línea, Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT, reiteró el rechazo a la reforma por “atacar los derechos constitucionales”, “violentar muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y porque “favorece decididamente al sector empresarial”.

Por su parte, Juan Pablo Brey, secretario gremial de la CATT, expresó que “el miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.