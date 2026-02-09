Funcionario de Irrigación detenido alcoholizado: Hebe Casado advierte que "en el Gobierno no hay doble vara"

Un nuevo caso de alcohol al volante sacudió este fin de semana al ámbito político de Mendoza . Esta vez se trató de Gustavo Villegas , quien se desempeñaba como consejero del río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI) y presentó su renuncia tras dar positivo en un test de alcoholemia durante la madrugada del sábado.

La renuncia presentada por el consejero deberá ser aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo , aunque el mandatario se encuentra de gira por Europa , por lo que actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo la vicegobernadora Hebe Casado . En contacto con Los Andes, la sanrafaelina aseguró que “en el Gobierno no hay doble vara en estos casos” .

No obstante, Casado lamentó la situación puntual de Villegas: “Es una pena, porque es un excelente funcionario que se viene desempeñando muy bien en su cargo” . De todos modos, anticipó que es probable que la aceptación de la renuncia se demore hasta que Cornejo regrese de su viaje.

“ No me he podido comunicar con el gobernador para hablar sobre el tema y aún no me han remitido formalmente la renuncia ”, sostuvo la vicegobernadora.

Más temprano, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli , se refirió al caso en declaraciones a Aconcagua Radio . En sintonía con lo expresado por Casado, destacó que Villegas “actuó como buen ciudadano y pagó la multa aceptando la situación, pero también como funcionario, al presentar la renuncia de inmediato en una actitud ética” .

Marinelli aclaró además que no es de su potestad aceptar o rechazar la renuncia, ya que se trata de una atribución del Gobernador, y adelantó que aguardará su regreso: “Tengo que trasladarle esta renuncia al gobernador, que se encuentra en una gira con bodegueros en la presentación de nuestros vinos en Europa”.

Finalmente, el funcionario reveló que recibió numerosos llamados durante el fin de semana. “He tenido múltiples comunicaciones de regantes, inspectores de cauce y referentes de la Cámara de Comercio pidiéndome que no se acepte la renuncia, y señalando que Gustavo viene teniendo una gestión trascendente en Irrigación”, concluyó.

La renuncia de Villegas a Irrigación

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el funcionario alvearense asumió la responsabilidad total de sus actos: "Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir", comenzó el escrito.

"En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y que sé que nada justifica mi conducta", continuó.

Villegas reconoció que, como funcionario público, tiene "la obligación de dar el ejemplo y cumplir con la ley, del mismo modo que se le exige a cada mendocino".

El Consejero de Irrigación por el Atuel, Gustavo Villegas,

En su carta publicada el sábado, destacó: "Hoy en Mendoza hay controles de alcoholemia en cada departamento, algo que durante muchos años no sucedió, y que forma parte de una política pública orientada a garantizar la seguridad vial".

Luego destacó el profesionalismo de los efectivos policiales que le hicieron el test: "Actuaron con total profecionalismo y estricto apego a los procedimientos establecidos, demostrando que la ley se aplica de manera igualitaria, sin privilegios y excepciones".

Finalmente, señaló que por "coherencia con estos valores y con el profundo respeto que tengo por las instituciones, he puesto a disposición mi renuncia al cargo que ocupo como Consejero del Río Atuel".

"Considero que es correcto para no afectar el trabajo que se viene realizando y para asumir las consecuencias de mis actos", concluyó.

Datos de alcoholemia en 2026

El mismo día que se conoció el caso de alcoholemia, el Gobierno provincial informó que ya se realizó 10.120 controles de alcoholemia en rutas y calles de la provincia, lo que representa un promedio cercano a 275 pruebas diarias.

Los operativos forman parte de una estrategia sostenida de fiscalización vial impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, con presencia permanente de personal policial y dispositivos de control en distintos puntos del territorio, destacaron.

Durante este período, se controlaron 26.164 vehículos, entre automóviles y motocicletas, y se confeccionaron 11.945 actas por infracciones de tránsito. Del total, 2.011 correspondieron a faltas gravísimas, 187 a infracciones graves, 8.755 a leves y 953 a actas en concurso.

En materia específica de alcoholemia, los controles realizados en 2026 derivaron en 189 actas a conductores con registros de hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, y en 154 procesos contravencionales por alcoholemias superiores a 1 gramo, consideradas las infracciones de mayor gravedad según la normativa vigente.