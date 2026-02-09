Quirno viajará a Italia y Alemania para cumplir una agenda bilateral y participar de la Conferencia de Seguridad de Múnich

9 de febrero de 2026 - 18:10

El canciller estará este martes en Roma, donde mantendrá reuniones con autoridades del Vaticano, y luego viajará a Munich para representar a la Argentina.

El canciller argentino Pablo Quirno arribará este martes a Roma donde desplegará una nutrida agenda bilateral con funcionarios del Gobierno de Italia y mantendrá encuentros con autoridades del Vaticano, según informaron fuentes oficiales.

Luego, Quirno continuará su recorrido a Alemania, donde representará a la Argentina en la Conferencia de Seguridad.

Pablo Quirno durante la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos

Próximos destinos de la gira del canciller

Quirno permanecerá en Italia hasta el jueves 12 y el viernes 13. Posteriormente, el sábado 14 estará en Alemania para representar a la Argentina en Múnich en la 62 edición de la Conferencia de Seguridad, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La Conferencia de Múnich es una reunión anual sobre política de seguridad internacional que se celebra en la ciudad alemana de Múnich desde 1963 y tiene por objetivo debatir los temas de actualidad de la política exterior, de seguridad y de defensa.

En ese ámbito, el titular del Palacio San Martín presentará los avances alcanzados por la administración del presidente Javier Milei en materia de estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y apertura a las inversiones.

En particular, destacará el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta central para atraer capitales en sectores estratégicos, generar empleo y potenciar el crecimiento sostenido de la economía argentina.

Durante la Conferencia, Quirno mantendrá reuniones bilaterales con líderes y altos funcionarios de distintos países, con el objetivo de fortalecer los vínculos políticos y económicos y promover activamente la inserción de la Argentina en iniciativas clave vinculadas a la seguridad, la energía y la minería, informó la Cancillería.

